賴士葆否認提案刪節能家電補助 網氣炸打臉：原始提案拿出來！

賴士葆提案刪除節能家電補助預算被罵爆。（資料照）

2025/01/16 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天（15日）協商114年度中央政府總預算，國民黨團提案凍結、刪除多筆預算，包括達百億元的節能家電補助，引發大批民眾痛罵。面對輿論，提案的藍委賴士葆今（16日）急轉彎，宣稱對節能家電補助沒有刪一毛錢，卻遭網友狠狠打臉。

經濟部推動住宅家電汰舊換新節能補助，「一級能效」產品每台有3000元補助，若加上貨物稅減徵，每台最高補助5000元。但藍委賴士葆卻提案，稱考量綠能公司推廣種電近年獲利豐碩，政府不宜過多補貼，經費可予精簡，節約公帑支出，提案刪減100億元。消息一出，引發民眾撻伐。

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面對輿論批評，賴士葆今天急忙在臉書發文稱，「針對某些媒體登載本人要刪除家電升級的節能補助100億元的，與事實有出入。這是由經濟部能源基金來補助節能家電以及家戶屋頂設置太陽能光電兩項，總共106億元預算，經與能源署長討論後，我們對節能的家電完全沒有刪一毛錢，只對於太陽能光電部分刪5億元，這也是能源署長所同意的！」

不過網友紛紛在底下留言抨擊，「真的是臭俗辣！你要不要貼你原始提案出來？」、「拿著協議結果說著別人都誤會你，把當初的提案單拿出來看啊！笑死人了，要不是大家反應這麼大，你們會縮回去嗎？」、「造謠一張嘴，闢謠拿出來，想問您原本的預算審議提案單在哪裡？可以貼來看看嗎？不要只是講協議的結果」。

時代力量黨主席王婉諭還在臉書上透露，賴士葆急轉彎發文後，還派了好幾個假帳號到處留言洗地，轉貼其貼文，反批別人造謠刪百億預算，「大砍節能家電補助共100億的賴士葆委員，聽到人民的怒吼，怕掉票後才立刻轉彎，居然還敢派假帳號、網軍來我這裡留言洗地？」

「賴士葆委員大砍100億的預算提案編號316，針對『住宅家電汰舊換新節能補助』、『家戶屋頂設置太陽光電加速計畫』的預算條目共106億。其中，將近『70億』都是節能家電汰換補助，這個提案大家都看得到，多家媒體也都有報導，哪來的造謠問題？被罵了才知道不妥，為什麼一開始要亂提？要轉彎了就低調點，為什麼還派假帳號來洗版？從來沒看過這種亂搞還不承認的操作！」

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