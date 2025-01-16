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    藍委推縮短中配入籍 陸委會：為求與外配公平恐取消優待措施

    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    2025/01/16 19:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委游顥提案將中國籍配偶入籍年限從6年縮短至4年，引發外界質疑恐會拖垮我國健保財政。陸委會副主委梁文傑今日表示，儘管中配取得身分證的時間（6年）看似比其他外國籍的外配（4至8年）還長，但中配無需經過歸化考試，且擁有外配沒有的特殊待遇，若要完全與外配公平一致，政府給予中配的特殊優惠可能要隨之取消。

    梁文傑下午在陸委會例行記者會指出，很多人錯誤地把中配跟外配，放在同一個天平上比較，外配是4年到8年拿到（台灣的身分證），事實上4年只是最小值，大多都要6年至8年才能夠拿到台灣身分證，且外配還需完成放棄國籍、歸化考試等較為冗長的過程。

    梁文傑進一步說，雖然中配的6年看似比其他外國籍的外配還來得長，但中配不需經過考試，且基本上是保障6年一定拿得到台灣身分證；再者，政府也有給予中配一些特殊待遇，比如中配可以將在中國的父母接來台灣住，外配則不行。

    梁強調，若要把中配、外配條件完全拉平的話，可能一切條件都要相等才會公平，他認為，整個事情不能只看6年、4年來比較，若要完全公平，有許多我國政府給予中配的特殊優惠政策可能都要隨之取消，這樣對中配來說並非是一個好事。

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