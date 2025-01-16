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    中共加強統戰力度！陸委會曝福建開特例 允台灣人擁「雙重身分證」

    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    2025/01/16 19:12

    〔記者林哲遠／台北報導〕中共近日遭揭露在台設置據點，利誘台灣人申領中國身分證。陸委會副主委梁文傑今日表示，據中共公安部「台灣居民定居簽發服務指南」，中共在福建省開設特例，讓台灣人無需註銷台灣身分即可申辦中國身分，允許台人能同時擁有中國、台灣的身分，此舉是在破壞兩岸多年來的「單一戶籍制度」現狀。

    反共網紅八炯近日揭露中國利誘台灣人申領身分證統戰手法，在台就有據點供申辦，國安局長蔡明彥今天透露，已掌握新北、台中、雲林、高雄等地都有案例，目前已掌握10餘案以上，分別移送內政部及調查局處理。

    對此，梁文傑下午在陸委會例行記者會指出，台灣人民若要選擇到中國設籍並取得身分證，台灣政府沒有任何阻撓，但法律效果是會註銷其台灣身分證，兩岸過去多年來相互維持「單一戶籍制度」，意即台灣人民如要到中國設籍取得身分證，要註銷台灣的身分；中國人若要來台取得身分，也需註銷中國身分。

    「不過，現在的狀況有點不一樣。」梁文傑說明，據中共公安部頒布的「台灣居民定居簽發服務指南」目前有兩個版本，其一是一般性，一個是只適用福建省。一班性的版本是只要到中國領取身分證時，需要把台灣身分證、護照上繳，等於是銷毀。

    梁文傑補充，若在福建省，台灣人申辦中國身分時，無須註銷台灣身分，也就是說在福建省，「中國容許你擁有兩邊的身分，此舉是在破壞兩岸單一戶籍制度的現狀。」所以網紅八炯影片中提出的問題，在過去可能不會發生，但在福建省就有可能發生，目前陸委會仍在掌握狀況中。

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