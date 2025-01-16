官兵播「統戰紀錄片」遭徐巧芯告狀 林秉宥轟：國軍對中共不必中立

立委徐巧芯16日質詢時向國防部長顧立雄告狀，爆料有基層官兵在軍中播放網紅八炯「中國統戰紀錄片」提及民眾黨、國民黨，已違反政治中立。（圖取自國會頻道）

2025/01/16 18:59

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委徐巧芯今（16日）質詢時，除批評網紅八炯「統戰紀錄片」為假訊息，還向國防部長顧立雄爆料，有陸軍基層官兵在營中播放八炯「統戰紀錄片」並提及國民黨、民眾黨，已違反政治中立。新北市議員林秉宥批評，中共對台統戰絕非假訊息，國軍更不必對中共保持「政治中立」

國民黨立委徐巧芯今日於立法院外交及國防委員會質詢時，向國防部長顧立雄爆料，稱有陸軍五三工兵群有中尉輔導長在去年底，曾於播放「莒光園地」前播放八炯的「統戰紀錄片」。徐並指控該員說「國民黨、民眾黨與中共一定有瓜葛」，除沒有政治素養外，更是PUA（Pick Up Artist，情勒或情緒操控）國軍，已違反政治中立。

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顧立雄則答詢表示，國防法有要求國軍維持政治中立，但針對此案必須更確切且詳細瞭解脈絡，才能回答問題。

對此，孰諳我國國防議題的新北市議員林秉宥受訪表示，徐巧芯貴為外交國防立委，本應該基於職責與專業監督，沒想到竟將中共無孔不入的統戰手法一概混淆為「假訊息」，不僅貶低民間自發揭露危機的努力，還再度發揮烏龍爆料的狗仔本性，直接在立法院向顧部長施壓、告狀，欺負國軍基層官兵。

林秉宥強調，中共對台統戰絕非假訊息，國軍更不必對中共保持「政治中立」，徐巧芯對民防、心防一向輕浮造謠或混淆視聽，背後目的就是想降低台灣民眾戒心，這種把應該認真看待的敵情威脅當成笑話的立委，多待在立法院一天，對國家都是無比的傷害。

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