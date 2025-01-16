「龍蛇精神」是啥米碗糕？陳婉真希望韓國瑜解釋清楚

2025/01/16 19:44

陳婉真認為，立法院賀卡「龍蛇精神」，不知所云。（翻攝自陳婉真臉書）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年立法院春節賀卡以「龍蛇精神」為賀語，讓收到賀卡的前立委陳婉真一頭霧水，她說，藍白被激進派綁架，國會獨裁、國會暴力，已讓國家蒙羞，「龍蛇精神」究竟是何意？這是韓國瑜在暗諷國家最高的民意機關是「龍蛇雜處」嗎？

陳婉真說，她才疏學淺，生平只聽過「龍馬精神」，從未聽過「龍『蛇』精神」，真希望立法院長韓國瑜對國人解釋一番。

她說，立法院是國家的最高民意殿堂，但如今「小鬼當家」，國會淪為「暴力競技場」，立委可以穿鋼頭鞋、拿油壓剪進入議場，「這是拿命相博」，藍白為了擴權，將同仁往死裡打，議事之爭已危及國會議員的性命，韓國瑜身為國會領袖，理應召集各黨幹部，共商如何避免再次出現類似狀況。民主應是少數服從多數，多數尊重少數，但藍、白成多數，為排除少數，引進「暴力」，共創國會獨裁，今天的國會亂象，正對國民或正在學習民主的學生，起不良的示範作用。

身穿紅衣的陳婉真，上方站著韓國瑜，她拿垃圾桶蓋住主持議事的王金平。（資料照，記者顏宏駿翻攝）

陳婉真拿出一張裡面有韓國瑜的老照片說，這是昔日國民黨因應解嚴後，強行通過「國安三法」，民進黨佔據主席台，強行阻擋法案通過。當時亂成一團，她看到一旁有一個紅色的垃圾桶，毫不思索地拿起來逕往王金平頭上戴上去；王事後都沒有跟她計較，一直到10年前，王金平來彰化縣鹿港鎮主持龍舟賽，王遇到她，開玩笑地說「就是妳，拿垃圾桶蓋我的頭殼！」兩人一笑化解多年的尷尬。

陳婉真表示，他跟王金平並無深交，但彼此都知道雙方各有立場，也知道彼此的底限，雙方的攻防只為法案通過。看看台灣的民主進步，細數當年通過的法案，自己雖然離開立法院多年，「我仍會感到光榮」。但現在的立法院，「真的不知道搞什麼？」唯一的解讀就是「開門揖盜」，把國家搞亂，讓中共進來接手，藍白立委為了政治鬥爭，不惜把立法委員這個工作「搞爛」，置國家興亡不顧，短短2年，讓國人對國會議員憎惡不已，連她都覺得「以當過立委為恥」。

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