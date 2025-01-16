不滿文化幣消費集中書店 魯明哲提案刪凍文化部預算1200萬元

文化幣除16至22歲可領1200點，今年新增13至15歲試辦計畫，每人發給600點。（圖由文化部提供）

2025/01/16 18:41

〔記者陳政宇／台北報導〕文化部文化禮金（文化幣）除16至22歲可領1200點，今年新增13至15歲發600點，盼帶動藝文消費熱潮。不過，國民黨立委魯明哲提案認為，文化禮金的消費情況多集中於書店及出版業，難謂達成推展藝文活動多樣化目標，故刪除文化部相關預算200萬元、凍結1000萬元。

曾開設書店、長期推廣兒童閱讀的民進黨立委陳培瑜今（16日）批評，這太誇張了，只有獨裁共產國家才可能平均消費項目。

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魯明哲提案指出，文化部114年度預算案「文化創意產業發展業務一藝文消露促進推展」共編列1億9500萬元，其預計辦理工作包含發放文化成年禮金：該文化禮金之發放對象，由過去年齡區間位於16至22歲之青年，擴大範圍至13至22歲青年。

提案說，據文化部統計之資料顯示，112年度文化禮金發放之政策，使用日期截至113年6月底，未領取核文化禮金之比例為11.27%，113年未領取的比例更是提升至21.45%，顯見該施政手段無助於對我國青年推展藝文活動之目的，該預算編列之必要性及編訂數額難謂無疑。

提案表示，復又就文化禮金之辦理目的檢視該政策之執行成效，該禮金之消費情況多集中於書店及出版業，難謂達成推展藝文活動多樣化之目標。爱此建議刪除該目預算200萬，凍結該部分預算1000萬元，俟文化部就文化成年禮金政策之領取比例、執行情況及所欲達成之目標，重行評估後，向教育及文化委員會提出專案報告，經同意後，始得動支。

對此，陳培瑜痛批，魯明哲提案刪除文化幣的預算，原因竟是「太多人拿著文化幣在書店消費」，這真的是太誇張了，當初文化部提出文化幣就是要促進文化產業的消費跟繁榮，當然也不會規定一定得去哪裡消費，為什麼人民喜歡去書店消費，文化部就要被砍預算？文化部有做錯什麼嗎？

陳培瑜質疑，難道國民黨是希望所有消費項目都平均分散？這種狀況只有在欺上瞞下的獨裁、共產國家才可能發生，國民黨這到底安的是什麼心眼？

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