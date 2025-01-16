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    澄清刪公視預算是陳玉珍提案 黃捷痛批：柯志恩又來了

    柯志恩澄清刪減公視預算是陳玉珍提案，黃捷酸柯志恩又來了。（翻攝黃捷臉書）

    柯志恩澄清刪減公視預算是陳玉珍提案，黃捷酸柯志恩又來了。（翻攝黃捷臉書）

    2025/01/16 18:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對前高市文化局長尹立批判用言論審查角度刪減公視預算，柯志恩辦公室駁斥，聲明該案是由立委陳玉珍提出；民進黨立委黃捷今指出，柯志恩又來了。

    柯志恩辦公室強調，絕不會以所謂「言論審查」角度刪除公視相關預算，且該案如果是柯委員提案，怎麼會在內文寫名字，反批連提案都看不懂的人，用這種惡意抹黑言論造謠攻擊，到底誰把戲劇拿來當政治鬥爭工具？

    立委黃捷今開火痛批柯志恩「又來了」，嘲諷她代表國民黨來高雄選舉，卻不敢承擔國民黨惡行惡狀，敢做不敢當，比陳玉珍還沒用。

    黃捷指出，先前拜託柯把3%首都税刪掉，她辯說「那不是我，我不是財委會」；拜託柯跟傅崐萁溝通，她辯說「傅崐萁哪裡是我可以講的」；現在又把公視預算全刪，她辯說「這是陳玉珍刪的，不是我」。

    黃捷質疑過去柯志恩就曾刁難台語，質疑台語教學沒有意義，現在又打壓高雄影視產業，就是衝著高雄的公視台語台南部製作中心而來。

    一邊舉手挺黨意，一邊轉頭說不是她，柯志恩能不能有點骨氣？這種玩兩手策略的騙票行徑，高雄人不跟你玩這套，立委當的這麼委屈，想選市長又無力為高雄辯護，建議柯志恩看是要退黨，還是退選？只會當傅崐萁的小弟，高雄人怎麼投給你？搞得自己裡外不是人，未免太難看。

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