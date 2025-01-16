黃國昌控小英曾要大砍20％總預算 前幕僚駁：刻意誤導攻擊

立法院民眾黨團總召黃國昌指稱，前總統蔡英文曾說「政府機關所有預算都要減20％」，蔡英文昔日幕僚還原當時背景反駁。（資料照）

2025/01/16 18:25

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長卓榮泰今就中央政府總預算喊話在野黨理性思考，改變情緒性、報復性的預算刪減，立法院民眾黨團總召黃國昌以前總統蔡英文2012年擔任民進黨主席曾提出刪減總預算20%反嗆。對此，蔡英文幕僚還原狀況說，當時台灣經濟情勢與現在大不相同，部分人士刻意誤導攻擊，不僅影響國家穩定運作，對於民主制度更是傷害。

蔡英文過去的財經幕僚還原指出，蔡前總統於2012年提出「政府預算應予調整，並重新分配，才能帶動結構性轉變」的說法，是回應當時台灣經濟衰退與政府財政狀況不佳的環境，並認為政府預算必須做出整體調整的建議。

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該幕僚說明，近年來台灣整體經濟規模隨著經濟穩定成長而明顯擴大，國家財政也因此獲得大幅改善，並且有更充裕的財源滿足推動經濟發展所需的政府支出成長，這和十多年前之經濟情勢大不相同。部分人士的引用刻意偏離時空脈絡且斷章取義，不是理性的政策討論。

蔡英文的幕僚強調，台灣是民主國家，政府預算討論與審查應該要秉持理性溝通與民主程序。部分人士不理性的刻意誤導和攻擊，不僅影響國家穩定運作，對於民主制度更是傷害。

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