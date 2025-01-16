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    首頁　>　政治

    民眾黨提案刪2億打詐預算 劉世芳：期期以為不可

    民眾黨團提案減列相關打詐預算2億元。內政部長劉世芳今（16日）受訪表示，「我們認為期期以為不可」。（記者李文馨攝）

    民眾黨團提案減列相關打詐預算2億元。內政部長劉世芳今（16日）受訪表示，「我們認為期期以為不可」。（記者李文馨攝）

    2025/01/16 18:17

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院長韓國瑜今（16日）第二度召集朝野黨團協商「114年度中央政府總預算案」，民眾黨團提案主張，為避免民眾再遭受詐騙所苦，並有效打詐，因此減列相關打詐預算2億元。內政部長劉世芳受訪表示，「我們認為期期以為不可」，盼立委了解內政部在做該做的事，跟政治爭議無關。

    民眾黨團提案指出，114年度刑事警察局預算案於第6目「刑事警察業務」項下「業務費」，編列預算9億3575萬7千元。近年來詐騙事件頻傳，如：交友詐騙、網路詐騙、投資詐騙、購物詐騙等等，諸多詐騙事件頻傳，為有效打詐，避免民眾再遭受詐騙所苦，「爰減列該項預算2億元」。

    對此，劉世芳表示，對於要刪掉打詐預算，「我們認為期期以為不可」。在打詐2.0政策當中，識詐的重要機關就是警政署，如果執行機關只在同溫層宣傳反詐、防詐，其實效果一定不大。

    劉世芳指出，在高額財損案件分析與策進報告中也提到，高額財損被害人多為41歲到60歲女性，並以退休、無業、家管等人最多，要找到這些大宗，猜測應該是在菜市場、超市、美容院，平常不是警察會接觸的對象，他們當然會想辦法，但若有可以有比較好的文宣預算會好好執行，更何況執行大額文宣預算都會按照「政府採購法」進行，盼立委先進們，可以了解內政部是在執行該做的事，跟政治爭議無關。

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