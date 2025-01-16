TPASS上路公車運輸成長最少 蘇俊賓籲中央正視「駕駛荒」問題

桃園市副市長蘇俊賓。（行政院提供）

2025/01/16 17:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政院會今（16日）報告TPASS 1.0成果及2.0公共運輸常客優惠回饋新方案；桃園市副市長蘇俊賓表示，政策推行後捷運、台鐵及輕軌的運量上都有提升，但市區公車及公路客運成長有限，關鍵在於許多路線班次「沒有駕駛人力」，客運業者礙於現實無法增班，建議中央支持各縣市提出計劃，補足公車司機人力荒，也避免惡性競爭。

蘇俊賓於院會中，針對TPASS1.0成果及即將推動的2.0新方案提出建議，他強調，價格誘因雖然是工具之一，卻不見得是現在運量無法提升的主要原因，當前亟需解決的核心問題是司機人力短缺，造成路線與班次不足；他指出，TPASS1.0政策實施後，捷運、輕軌及台鐵的運量成長顯著，台鐵運量成長相較於2022年甚至高達近44%，但市區公車及公路客運的成長率還不到20%，明顯低於其他公共運具，且全國目前仍有2215名大客車駕駛缺口，若TPASS2.0僅注重在常客優惠措施，未注意是否有足量公車駕駛與班次需求匹配，恐怕也無法達到TPASS政策要全面提升大眾運輸的目標。

請繼續往下閱讀...

他也舉桃園市為例，說明目前公車司機仍有大量的需求，桃市府過去1年推動客運駕駛受訓即就業人力培訓計畫，目前成功訓練90名駕駛，將缺口從272人縮減至212人，雖然有達到一定的功效，但從數字上也可以看得出來，若無這些努力，缺口可能已擴大至300人。

蘇俊賓建議，交通部應可補助各縣市共同推動受訓即就業政策，以桃園市為例，報名參訓者在5個月訓練期內，可領取基本薪資、學習津貼及完訓獎金等，每月約可領約4萬元左右，正式上路後的薪資也可達6到7萬元，可以吸引更多人投入公車駕駛行業。

他強調，這不僅能迅速緩解駕駛短缺，也能避免單一縣市培訓後，人才流至其他縣市，各縣市一起推動也可以降低地方政府推動的疑慮，據他了解，目前有部分縣市也有意願嘗試這類的計劃，呼籲中央與地方攜手合作，共同解決駕駛流失問題，如果能將現有駕駛缺口從2215人縮減至1000人以下，TPASS政策效果將更加顯著。

對此，行政院長卓榮泰指示交通部與勞動部參考桃園的成功經驗，制定具體可行的培訓與招募計畫，他也強調，確保訓練過程能真正吸引人才加入，才能為政策實施提供穩固支撐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法