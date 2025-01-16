藍委欲凍結高雄大港開唱1億預算 陳其邁：非常遺憾盼多考慮

藍委欲凍結高雄大港開唱1億預算，市長陳其邁（左）表示非常遺憾盼多考慮。（記者黃良傑攝）

2025/01/16 17:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕立法院國民黨團質疑客委會補助「大港開唱」，是否符合推廣客家文化目的，提案凍結1億元「客家藝文發展計畫」預算，高雄市長陳其邁今（16）日接受媒體聯訪時表示遺憾，認為過去大港開唱的歌手，原住民的族群、客家、閩南族群都有，也有各種不同類型的歌手，語言的使用上並沒有任何限制，盼立法院能夠再多加考量。

陳其邁說，大港開唱原本就是一個非主流的獨立音樂活動，許多非主流音樂團體藉此舞台，讓更多人觀賞精彩表現，進而培養更多音樂人才及團體，近來更成為一開賣票就秒殺的音樂節，成為台灣的重要音樂節之一，呈現音樂與文化的多樣面貌。

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陳其邁表示，過去在高雄也有同樣的例子，因為一些政治或者是個人的一些因素而被刪減預算，這都是對於多元不同文化的不尊重，我想這個對年輕人來說，也並不是大家共同樂意會看到的，大港開唱原來是一個非主流的獨立音樂活動，很多非主流的音樂團體，也藉由大港開唱的舞台，能夠讓更多人看見他們精彩的表現。

他認為大港開唱過去包含原住民與客家、閩南等很多不同族群歌手，在語言的使用上，本來就沒有任何限制，希望立院能多加考量，讓年輕樂迷有更多接觸各種文化與音樂表演的機會，從過去就大力支持、鼓勵年輕人，能夠從事各項這種文化的創作，尤其在音樂表現、尊重言論自由，以及自由表演權利的前提之下，因此，對立法院這種決議感到非常遺憾。

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