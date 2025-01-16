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    藍委刪影視預算還怒嗆 卓冠廷痛批：「陳玉珍們」言論審查

    新北市議員卓冠廷。（資料照）

    新北市議員卓冠廷。（資料照）

    2025/01/16 21:16

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在野黨大砍中央政府總預算，國民黨更提案刪光公視23億元預導，雖然協商後朝先刪減1％、2300萬的方向前進，仍引起各界強烈反彈，立委陳玉珍更留言嗆，「真的是惡僕欺主」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷今（16）日怒轟，「陳玉珍們在做的，不是預算審查，是言論審查。」

    卓冠廷在臉書發文說，做為台中市新聞局前局長的新北市議員，「我無法容忍陳玉珍這幫國民黨立委毀滅台灣影視產業。」國民黨立委柯志恩批評《聽海湧》毀壞歷史；陳玉珍跑去嗆導演楊力州，認為把補助老百姓的納稅錢，給台灣導演拍片是惡僕欺主。

    卓冠廷寫道，「陳玉珍你是在罵習近平嗎？因為中共每年也都補助國家電影事業發展資金，原來在妳眼中習近平也是惡僕欺主」，他列出中國每年貼補金額，2022年補助3.55億人民幣；2023年補助2.48億人民幣；2024年補助2.70億人民幣；2025年補助1.89億人民幣，甚至還有青年電影導演扶持計畫，是由張藝謀擔任主席。

    卓冠廷解釋，文化部的輔導金制度，是國民黨執政時所創，「連李安大導演當年都要拿輔導金來拍片。當年為台灣電影在國際殺出血路的《囍宴》，也是輔導金支持的作品。」而近年的《想見你》、《模仿犯》、《做工的人》、《大佛普拉斯》和《血觀音》等，也都有政府節目製作補助的支持。

    卓冠廷不滿指出，影視補助給予的制度和方式，朝野可以更完善的來討論，讓題材、視角更多元，「但不是用你們這種殘忍扼殺的方式，還敢義正嚴辭出來嗆第一線的影視工作者。」「陳玉珍們在做的，不是預算審查，是言論審查。」

    最後，卓冠廷分享，韓國每年補助390億韓元，給OTT推出風靡全世界的Netflix影集，「台灣繼續給藍白惡搞下去，那台灣每一代影視人辛苦打拼下來的一點成績，就給陳玉珍這種中國代理人毀壞殆盡。我真的無法忍受！」

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