新竹市蛇年春聯鬧雙胞？網酸高虹安版應改「蛇馬龍貪」

新竹市蛇年春聯鬧雙胞？除有市府印製的「幸福安康」春聯（右），還有高虹安自行印製的「蛇馬攏安」春聯（左）。（記者洪美秀攝）

2025/01/16 18:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕因貪污案一審被判刑已停職的高虹安，近期頻出席市府活動場合，今天起更發送限量春聯「蛇馬隴安」，且署名「新竹市長」引發新竹市蛇年春聯鬧雙胞爭議。高虹安高調以現職市長署名發春聯除引來民代批評誇張不妥適，有網友也大酸高虹安的春聯應改為「蛇馬龍貪」，才符合因貪污被停職的現狀。

市議員楊玲宜稱，高虹安積極復出，無視一審涉貪案被判有罪停職的事實，高調張揚以現任市長姿態出席市府各大局處尾牙，甚至印製春聯發送鄰里，也難怪代理市長邱臣遠一氣之下遠離新竹，飛往國外渡假散心。高虹安此舉不僅是「乞丐趕廟公」，更是喧賓奪主，讓新竹市民錯亂新竹市長鬧雙胞的笑話。

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新竹市府民政處長施淑婷則澄清，今年1月8日開始，市府所發放的賀歲春聯，是新竹市代理市長邱臣遠的春聯，近期高虹安市長在出席活動時，也有相當多的民眾希望能夠索取高市長的春聯，因此自行少量印製，「並非是由市府印製」。

民進黨市議員議劉崇顯也批，試想過去藍綠兩大黨有哪個行政首長，在涉貪一審遭判有罪停職時，還敢如此大剌剌的拋頭露面，毫不遮掩的影響與干預市府運作，並濫用公務資源為自己做個人宣傳，民眾黨曾多次標榜超越藍綠，現在看來只有道德的底限令人望塵莫及。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，高虹安原本自行出資印製2000份春聯，因索取踴躍且詢問者眾，再加碼印製4000份，共6000份，即日起可在其服務處及副議長余邦彥、議員陳慶齡服務處免費索取。

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