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    中共對台統戰無孔不入 陸委會：刪除預算形同自廢武功

    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    2025/01/16 17:32

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院長韓國瑜今（16日）第二度召集朝野黨團協商「114年度中央政府總預算案」，會議只進行約1個半小時就散會。針對在野黨提案將陸委會業務費預算砍到剩1元，陸委會副主委梁文傑今在例行記者會表示，中共對台統戰滲透無孔不入，陸委會經費一旦被刪除，將對中共的手段束手無策。

    梁文傑指出，陸委會114年預算編列10億4000萬元，在部會中算是比較少的，日前在內政委員會先被大砍3200萬，並凍結相當比例的預算，最近在野黨又提案要將陸委會業務費全數刪除，減列為1元，陸委會作為兩岸事務的統籌協調機關，這等於是要癱瘓陸委會，讓陸委會什麼事都做不了。

    「有人說因為中共不和民進黨政府交流，所以陸委會沒有功能，要刪預算。」梁文傑表示，事實上，陸委會不只是為了交流而存在，更重要是要管理因為交流所產生的許多問題，以及面對中共對台統戰滲透的各種手段。

    梁文傑強調，台海情勢日益嚴峻，台灣必須積極掌握中國內外部的情勢、對台的動向，陸委會的重要執掌之一就是進行情勢研判，提供決策的參考，刪除陸委會搜研中國情勢的經費，就好比自廢武功、自斷手腳。

    此外，梁文傑也提醒，中共對台統戰滲透無孔不入，無所不用其極，近年來不斷發生藉口交流，但卻在散布假訊息、介入台灣選舉、偷竊軍事情報、挖角高科技人才、發展間諜組織等，這些都和陸委會有關，一旦經費被刪除將對中共的手段束手無策，中共不但對台統戰經費與人手充足，還有從中央到地方各省市的台辦在配合，陸委會一直很辛苦地在以小博大，希望大家繼續給陸委會支持。

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