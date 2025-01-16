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    不滿民進黨指「侵害搭火車安全」黃國昌嗆：竟敢挑戰我預算刪定了

    民進黨透過臉書圖卡直指「民眾黨立委黃國昌提案減列交通部編列『台鐵軌道結構安全提升計畫』5000萬並凍結5000萬」，引發黃國昌不滿。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨透過臉書圖卡直指「民眾黨立委黃國昌提案減列交通部編列『台鐵軌道結構安全提升計畫』5000萬並凍結5000萬」，引發黃國昌不滿。（翻攝自民進黨臉書）

    2025/01/16 17:37

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院朝野黨團昨日起密集協商「114年度中央政府總預算案」，針對民進黨透過臉書圖卡直指「民眾黨立委黃國昌提案減列交通部編列『台鐵軌道結構安全提升計畫』5000萬並凍結5000萬」，黃國昌今日不滿怒嗆，竟然敢挑戰他對鐵路安全的重視，「我要正告交通部長陳世凱、台鐵董事長，這個預算刪定了！」

    民眾黨立法院黨團下午召開「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能，只會造謠」記者會，黃國昌抨擊，台鐵編列8億5千萬元預算去做什麼事情？台鐵發生的事故、造成的問題還不夠多嗎？「我黃國昌從追普悠瑪、太魯閣到今天，竟然有人說我在侵害大家搭火車的安全，連這種假訊息都在散播喔？」

    黃國昌強調，上個會期他在交通委員會，台鐵編列1億多元搞電動平交道升降，爛到不能用，根本是敗家子莫此為甚，「竟然敢挑戰我黃國昌對於鐵路安全的重視，你們真的是拿石頭砸自己的腳，我要清楚的告訴陳世凱跟台鐵的董事長，這個預算刪定了。」

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