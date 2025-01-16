林保署台東分署人事異動 關山、知本工作站主任交接

關山工作站原主任吳文雄（左）退休，今由林潤榮（右）接任，由台東分署長吳昌祐主持交接。（記者黃明堂翻攝）

2025/01/16 17:18

〔記者黃明堂／台東報導〕林業保育署台東分署關山及知本工作站主任主管異動。原關山工作站主任吳文雄於自願退休，由原知本工作站主任林潤榮接任，知本工作站主任遺缺由農業部林業及自然保育署保育企劃組資源調查科技正賴靖融陞任。

台東分署今日同時舉辦新任卸任工作站主任交接典禮，由分署長吳昌祐主持監交，吳致詞時感謝吳主任任職28年來的奉獻，高度肯定其於林業管理及自然保育領域的不懈努力，帶領團隊完成多項工作，為台東山林的永續發展辛勤付出。

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吳昌祐盼新任主任，帶領同仁勇於突破現狀，拓展合作視野，與其他政府機關、社區及在地部落等攜手共創，為台東山林注入嶄新的保育理念與技術，提升及強化林業經營服務與產業發展。

新任關山工作站主任林潤榮是國立屏東科技大學森林學系碩士，歷任台東林區管理處專員、主任，有豐富的實務經驗，強化部落互動與社區交流，融合傳統與現代，實現文化尊重與永續發展的和諧平衡，共創森林保護與部落共榮的新局面。新任知本工作站主任賴靖融則是國立中興大學森林學系碩士，歷任林業保育署（含原林務局）技正與技士。

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