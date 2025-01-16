不滿環狀線震損只向中工求償 新北蘇泓欽等5議員開炮

新北議員今日質疑，環狀線工程由台北市府招標、興建、驗收，台北應有連帶責任。（記者黃子暘攝）

2025/01/16 17:09

〔記者黃子暘／新北報導〕新北環狀線去年0403強震中損毀，造成19.27億元損失，雙北市府將依鑑定損壞報告，向施工廠商「中華工程」求償。新北市議會數名議員今（16日）質疑，環狀線工程由北市府招標、興建、驗收，北市應有連帶責任，損壞修繕卻是新北市府先行用災害準備金支應，為何每次碰到台北都「矮一截」？要求市府一併提告台北市府。

市議員鍾宏仁質詢提問，捷運損壞，市府先墊款搶修，他認為沒有不妥，但想了解是動支什麼經費，未來是否會轉回軌道建設基金？他也希望市府說明求償進度。

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捷運工程局長李政安答詢表示，先由災準金支應，最終會回到基金中，獲得賠償後，會在當年度有相應編列；目前市府希望中工支付19.27億元賠償，不過廠商未支付，仍要訴訟。

市議員蘇泓欽質疑，墊款修繕台北市府未出分毫，但環狀線工程招標、興建、監造都是台北市府處理，應對工程品質有一定把關，沒有道理新北市府接手營運環狀線不到一年就因地震損壞，錢卻都是新北出，工程品質不如預期，主張台北市府應要負擔半額，否則損害求償訴訟台北「不痛不癢」。

市議員翁鎮州批評，環狀線修繕動支2年份的災準金，這是否代表未來重大天災發生時，會導致災準金不足以幫助受災民眾？他說，台北市經費預算比新北多很多，台北將工程招標給中工卻都不用分攤修繕，市府也未告台北市府，假設對中工訴訟過程發現新事證，證實為台北市府問題，市府是否要等最少6年3審的訴訟結束後才告台北？正常的訴訟策略應是將台北市府、中工與設計監造單位一起告。

市議員廖宜琨不滿表示，台北市府負責環狀線的發包、建造、驗收，為何台北市府都沒有問題？鑑定報告認為中工有問題，台北市府在驗收、監造上就應有問題，應有瀆職之嫌與驗收責任，為何修繕一點都不用分擔？市府不能每次碰到台北就「矮一截」、「變成二等公民」。

李政安指出，市府與台北市府依照鑑定報告共同向中工求償，捷運損壞先修好最重要，至於疏失部分，市府一定追究到底，按照鑑定報告究責，若一並提告，他擔憂廠商可能主張責任在其他單位；至於議員質疑台北市府有瀆職或驗收責任，李政安認為是議員的推論。

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