台中北屯、西屯、太平3區區長宣誓就職

新任西屯區長鄭錫禧（左）、北屯區長陳宗祈（中）、太平區長陳柏宏（右）宣誓就職。（圖：市府提供）

2025/01/16 16:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中北屯、西屯、太平區新區長今天宣誓就職，其中北屯區長由原北區區長陳宗祈調任，西屯區長陳寶雲出任民政局副局長，遺缺由經發局公用事業科長鄭錫禧陞任；另原太平區長許貴芳屆齡退休，遺缺由曾任外埔區長、農業局主秘陳柏宏調任。

台中市民政局長吳世瑋期勉3位新任區長任重道遠，不辜負眾人期望；吳世瑋指出，原任西屯區長陳寶雲擁有豐富的民政資歷，擔任區長期間積極推展市政與區政業務，成果豐碩，此次延攬至民政局擔任副局長襄助局務推展。

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新任西屯區長則由原經發局公用事業科長鄭錫禧陞調，鄭錫禧在經發局任內積極推動包括天然氣、自來水、台電及再生能源等，與民生息息相關的公用事業項目，此次拔擢至西屯區擔任區長一職，藉此強化市府主管的跨域歷練。

吳世瑋指出，原太平區長許貴芳今日屆齡退休，感謝他任內積極推動各項市政建設，尤其太平區人口數近日正式突破20萬大關，交出漂亮成績單，為公職生涯畫下完美句點；而從農業局借將的新任太平區長陳柏宏，除具有農業專長外，亦曾任大甲區公所民政課長、外埔區公所主秘及外埔區長等職務，熟稔民政業務。

至於新任北屯區長陳宗祈曾任霧峰及北區區長，陳區長擁有豐富的民政資歷，任內積極認真且表現出眾，此次調任至全市第一大行政區北屯區進行跨區歷練。

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