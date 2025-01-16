藍白立委把預算砍到零 陳亭妃：沒看過這種拖垮台灣的在野黨

立委陳亭妃派抨擊藍白立委把預賽刪到零，根本是要讓台灣不能發展，當立委17年，也當過在野黨，從沒看過這種想拖垮國家的在野黨。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/16 16:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藍白立委昨在立法院審查政府預算，將多個部會甚至公視等預算刪至0元，民進黨立委陳亭妃今在草屯指出，藍白立委把預算砍到零，目的就是要拖垮台灣，當立委17年從未看過如此惡質的處理預算方式，呼籲藍白立委快懸崖勒馬，撤回提案，也請民眾把怒氣付諸行動，到區域立委服務處要求立委捍衛預算。

陳亭妃指出，藍白立委提案將很多預算砍到零，跟本就是要讓台灣無法發展，想拖垮台灣，立委們對預算有意見，可以用刪或凍結的方式，而不是直接砍到零，要大聲疾呼藍白立委不要如此糟蹋台灣。

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陳亭妃說，自己當立委17年，算是資深立委，第一次看到這種處理預算的方式，過去民進黨也當過在野黨，可是當時馬英九執政時期，民進黨立委也以國家發展為考量，不曾像藍白立委使用這種讓台灣不能歸零的手段。

陳亭妃也呼籲民眾光生氣沒有用，一定要把怒氣化為具體行動，區域立委是人民一票一票選出來的，因此到自己選區的區域立委服務處，強烈要求該立委為民眾權益，全力捍衛預算，而不是讓預算歸零。

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