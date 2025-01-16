金馬導演楊力州批藍委被陳玉珍嗆 林俊憲：繼續為罷免添柴火

國民黨刪掉公視預算，林俊憲批評是在與影視圈為敵。（資料照）

2025/01/16 17:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近日以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等理由提案全數刪除文化部補助公視的23億預算，曾獲金馬獎最佳紀錄片導演楊力州跳出來呼籲相關從業人員投入公民罷免的影片支援工作，沒想到藍委陳玉珍竟跑到楊力州的臉書嗆聲。對此，民進黨立委林俊憲直言陳玉珍這樣的行為根本是在為罷免添柴火，以為砍公視預算是在對付綠營，事實上是在跟整個影視圈為敵！

楊力州昨天（15日）在臉書針對藍營全刪公視預算一事發文，「台灣的影視工作者儘管政治理念不盡相同，但對創作尊重的高度是一致的。這次藍白黨刪掉公視全部的預算，你們要這樣搞，影視工作者的反撲會讓你們永遠忘不了！我們一起投入公民罷免團體的影片支援工作吧！有意願的導演、攝影們請與我私訊聯繫，謝謝！」楊力州也透露，已有不少導演私訊他願意響應。

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沒想到陳玉珍跑到其貼文下方留言要楊力州「把名單全部都公布」，還嗆聲「真的是惡僕欺主，人民才是主人，你們這些人覺得人民的納稅錢專門補助給你們是應該的嗎？如果你們真的是所謂的名導，大家追著你們拍片都來不及了！一心只想依賴政府的老百姓的納稅錢來補到自己的口袋，還要用很冠冕堂皇的理由，我們民意代表本來就是要站在老百姓那一邊，而不是站在只想把政府的錢放在自己口袋的你們這一些人這一邊吧？你們有良知嗎？」

對此，林俊憲今天（16日）在臉書發文，「名單列出來，方便國民黨清算『處理』嘛？70年前你們也是這麼做的。影視圈如此憤怒，不是沒有原因的。例如10年前台灣影視產業最低迷的時候，公視一系列題材新穎的『植劇場』短劇，不僅找回台劇觀眾，更培養出一系列的優秀演員，活躍至今。」

他接著說：「要是沒有公視這樣的單位，不以商業為主要考量，只專注開發好內容，台灣的影視圈能否撐過那段低潮期，迎來現在串流時代的復甦，都很難說。國民黨以為砍公視預算是在對付民進黨，錯了，你們是在跟整個影視圈為敵。惹怒一個又一個圈子的人，為罷免添柴火，就繼續吧。」

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