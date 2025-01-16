捍衛台灣民主！「We care高雄」護國討傅宣講晚會1/23登場

「We care高雄」今宣布將23日晚上，於高雄舉辦護國討傅抗藍白宣講晚會。（記者王榮祥攝）

2025/01/16 16:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕「We care高雄」今宣布將在23日晚上，於高雄舉辦護國討傅抗藍白宣講晚會，邀請高雄鄉親站出來捍衛民主、防止專制復辟，更盼凝聚全台社會力量，阻止藍白透過立法程序，破壞台灣民主體制、威脅國家整體發展。

原本是以罷韓為主軸We care高雄，因看不慣國會在野亂象，前高市文化局長尹立、台灣基進高市議員張博洋再度合體，並升級為We care台灣，希望喚起全台民眾正視在野毀憲亂政、中共步步進逼等危機，展現基層聲量。

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張博洋提及近期國會亂象、預算亂刪，高雄不能置身事外，尤其濃濃中國色彩政黨所推出的高雄市長人選，正在基層利用資訊落差欺騙大眾，高雄做為台灣民主火車頭，應主動站出來。

他分析台灣國會這麼亂，是因為藍白看準很多民眾無感、好欺騙、對政治置身事外，希望1月23日透過高雄點燃各界怒火，喚起基層一起捍衛國家民主，並期待這次晚會讓激起各縣市響應，從高雄燒起抗共剿匪的火苗。

尹立說明，當晚會邀請很多神秘嘉賓詳細解析台灣現階段民主的脆弱，外有中國武力威脅、內有藍白閹割罷免權，甚至修改財劃法衝擊民眾生活。

他認為傅崑萁沒那摩聰明，在立院發動飽和式攻擊應有外部勢力、高人指點，讓國會以不理性方式審查法案、癱瘓政府，進而導致民生跟公共服務停擺。

1月23日世界自由日的晚會，最重要就是號召反共，呼籲公民參與，高雄第一棒，帶動各縣市站出來，在國家面臨民主崩壞重要時刻，一起守護台灣。

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