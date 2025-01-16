TPASS 2.0常客享40％回饋 卓榮泰：減輕民眾通勤負擔

交通部今天在行政院會報告「TPASS 2.0」新方案，凡是有記名並自2月起搭乘次數累計11次以上的乘客，符合條件最高可享40％回饋。（圖由行政院提供）

2025/01/16 15:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部今天在行政院會報告「TPASS 2.0」新方案，凡是有記名並自2月起搭乘次數累計11次以上的乘客，符合條件最高可享40％回饋。行政院長卓榮泰在會中表示，該方案提出更多元的方式，促進公共運輸的使用，既符合永續節能減碳的政策目標，也為民眾減輕通勤負擔，值得肯定。

卓榮泰表示，TPASS通勤月票自2023年7月上路以來，全國共20個縣（市）推出27個月票方案，民眾購買及使用月票情形相當踴躍，截至2024年底，已有超過1100萬人次購買，公共運輸使用人次高達8.9億人次，相較於2022年同期公共運輸運量成長約3成。

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為持續擴大促進公共運輸使用成效，交通部推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，針對每月持電子票證（需完成記名登錄）搭乘公共運輸達11次以上之民眾，提供一定比例乘車金額回饋。

交通部說明，民眾可至公路局常客優惠回饋網頁點選進入各票證公司記名專區完成登錄程序後，每月搭乘公路公共運輸（國道客運、公路客運、市區公車）11至30次，可回饋15％乘車金額、搭乘31次以上則可回饋30％乘車金額。

交通部說，如使用中央發行TPASS 2.0票卡，只要在2025年3月31日前完成記名登錄，2025年底前每月搭乘公共運輸達回饋條件後，將由中央再加碼回饋10％乘車金額。另外，中央也針對已有常客優惠的軌道運輸（台鐵、台北捷運、新北捷運）加碼回饋2％乘車金額。

交通部指出，欲參與公共運輸常客優惠回饋民眾自2025年1月14日起已可上網記名登錄，2025年2月起將自完成記名登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，且最快可自2025年3月25日起至指定管道靠卡領取2月份回饋金；想要購買TPASS 2.0票卡民眾亦可至四大超商多媒體事務機預購或各捷運站購買，自2025年3月25日起，即可持票卡至四大超商櫃台由店員協助或至台北捷運各站靠卡領取回饋。

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