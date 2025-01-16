在野提案凍結7成業務費 國科會：園區運作4月恐受影響

國科會業務費被在野黨通案凍結7成，國科會主委吳誠文今天在行政院記者會表示，科學園區50年來，在歷任政府，從來沒有發生這種事情，被凍結的這個7成，可能到4月園區運作就會受到影響。（圖由行政院提供）

2025/01/16 15:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕國科會業務費被在野黨通案凍結7成，國科會主委吳誠文今天在行政院記者會表示，科學園區50年來，在歷任政府，從來沒有發生這種事情，被凍結的這7成，可能到4月園區運作就會受到影響。

吳誠文說，國科會設備投資預算被通案刪了6％，雖然看起來不高，但已經超過歷年刪減數額，特別在科技研發上影響非常大，因為科技研發注重投資與建制，每年都要編列相當高的預算額度，例如量子運算現在正在加強商用設備的使用，這是全世界都在競爭的新興領域，以及在AI人工智慧運算方面，除了在國網中心建置大型超級電腦，很多大學也會投入邊緣運算設備，可能影響台灣在AI、半導體技術研發的進展。

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吳誠文指出，國科會晶創計畫沒明確理由就被大幅刪減了5億元，這涉及建置超級電腦設備部分，但在野黨立委一直督促國科會加強算力的建置，如今又提案大幅刪減預算，令人相當錯愕，盼其呼應產業及學術研發需求，不要刪減科研預算。

吳誠文解釋，國科會業務費被通案凍結7成之多，現在園區廠商非常憂心，科學園區是全國經濟大動脈，高科技產業幾乎都集中在科學園區的範圍，可能到4月園區運作就會受到影響。

吳誠文強調，如今園區運作已與全國產業運作息息相關，整個產業鏈除了園區廠商，也擴及傳統產業，重要性超乎國人的想像，如果這樣運作下去，全世界對台灣政府會產生疑慮，盼在野黨重新考量，讓園區廠商放心。

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