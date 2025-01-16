在野提案業務費砍剩1元 邱垂正：等同癱瘓陸委會

對於在野黨提案陸委會業務費預算要砍剩1元，陸委會主委邱垂正今（16）日在行政院記者會表示，全數刪除陸委會業務費與基本維持費的做法，等同癱瘓陸委會，將對國家安全、兩岸關係發展、人民權益，造成無可彌補的傷害。 （記者塗建榮攝）

2025/01/16 15:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於在野黨提案陸委會業務費預算要砍剩1元，陸委會主委邱垂正今（16）日在行政院記者會表示，全數刪除陸委會業務費與基本維持費的做法，等同癱瘓陸委會，將對國家安全、兩岸關係發展、人民權益，造成無可彌補的傷害。

邱垂正表示，兩岸關係好壞，直接影響兩岸關係未來發展以及台灣人民的生存，更是區域和平穩定的關鍵，而陸委會做為兩岸事務統籌協調機關，卻被非理性全數刪除業務費跟基本維持費。

請繼續往下閱讀...

邱垂正說，兩岸的社會、專業、商務、小三通、觀光客、中生等交流預算若遭刪除，首當其衝就是陸委會無法執行兩岸條例授權審查中國人士來台，兩岸交流可能被迫全面停擺，影響與衝擊無法想像。

邱垂正指出，兩岸情勢的評估、滾動檢討經貿政策與法規、關懷輔導40萬名中國台商跟眷屬等工作，預算若遭刪除，將對台商造成嚴重衝擊、投資風險大幅提升，「連急難救助都難以伸出援手」。

邱垂正強調，台灣的關鍵技術、高科技人才甚至會因此被中國誘拉而外流，進而削弱台灣在全球高科技產業供應鏈關鍵地位。

邱垂正說，台灣必須積極掌握中國內外部情勢跟對台動向，面對企圖併吞台灣的中共政權，蒐集研析中國情勢的預算若遭刪除，就好比是自廢武功、自斷手腳，失去風險管控和預警，導致國家跟國人暴露在更艱困的險境；陸委會這幾年還投入許多心力增進國人對中國的識讀能力，預算若遭刪除，會嚴重損害國人對錯假訊息的判斷能力，影響台灣的安寧與穩定。

邱垂正指出，散居台灣各地的36萬5千個中配家庭、5萬多位香港新住民、1萬多名中港澳學生，預算若遭刪除，這些陸委會照顧的對象，對台灣土地懷抱夢想、擁抱台灣的民眾，他們的基本權益都會受到影響。

在中國加強國安相關法規後，邱垂正說，國人赴中風險增高，預算若遭刪除，陸委會提供的簡訊服務、動態登錄系統都無法運作維繫；且駐港、駐澳門機構若因此中斷，無預警關門，不僅是重大事件，還會震撼國際視聽，民眾更無法得到服務，而旅居香港的7萬國人就像斷了線的風箏，遇事將無法得到必要與及時協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法