韓國瑜將率團赴美賀川普就職 賴清德邀「學姊」蕭美琴傳承經驗

賴總統今天上午接見我赴美參加「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團。（圖由總統府提供）

2025/01/16 14:53

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今（16日）接見我赴美參加「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，包含團長立法院長韓國瑜，以及跨黨派7位立委。據與會的民進黨立委轉述，賴總統於閉門會議特別請副總統蕭美琴以「學姊」身分傳承經驗，席間也觸及國會朝野競爭現況，綠委期盼能秉持委員會中心主義，將愉快氣氛帶回立法院。

第60屆美國總統就職典禮將於20日在美國首都華府國會山莊前草坪舉行，政府循例籌組跨黨派代表團出席，賴總統指派韓國瑜擔任團長，上午在總統府接見跨黨派慶賀團成員。

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關於閉門會談過程，與會的民進黨籍外交及國防委員會召委王定宇受訪透露，氣氛非常溫暖且愉快地進行交流，彼此像老朋友一樣，賴總統特別請上次代表我國參加的「學姊」蕭美琴，分享當地氣候、可能在雪地待3小時要注意保暖，以及晚宴服裝等議題進行經驗傳承，就像老朋友一樣分享對台美關係的看法。

王定宇說，大家希望把這份溫暖和愉快帶到美國，也希望能帶回立法院，大家有不同意見是民主的常態，無論是預算或法案，先尋求有共識的部分往前走，有歧異的部分則充分溝通，大家團結合作、交換意見，希望國政遇到分岐困難時，這樣的氣氛可以成為主流。

民進黨籍外委會成員陳冠廷也談到，蕭美琴分享先前擔任駐美大使參加就職典禮的經驗，也提到當地因極端氣候有風雪，與會者須增添衣物；這次氣氛非常好，朝野三黨立委的態度都很正面，也希望這次訪美是對話的開始。

此外，陳冠廷表示，席間也觸及立法院目前的僵局，國會競爭是必要的，但民進黨也希望以委員會中心主義為主，如果委員會已經有共識，就不要再提案，否則將影響整個議程進度，希望能把這樣溫和、理性的氣氛帶回立法院。

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