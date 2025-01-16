涉貪停職仍狂刷存在感？高虹安發春聯署名「新竹市長」惹議

高虹安署名「新竹市長」發春聯遭疑適法性，市民質疑貪污市長春聯誰想要。（記者洪美秀攝）

2025/01/16 16:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府日前由代理市長邱臣遠宣佈將透過里鄰系統發放家戶18.7萬份的「幸福安康」蛇年市府版春聯，但今天有市民提到因貪污案被判刑已停職的高虹安也署名「新竹市長」發「蛇馬攏安」春聯，讓不少市民質疑是用市府公帑印製，挑戰市府公權力形象，市議員劉彥伶質疑市府縱容高虹安恣意妄為的行徑，貪污市長發的春聯，市民會想要嗎？

市府強調，由市府預算所印製的「幸福安康」蛇年春聯約18.7萬份，近期已陸續透過鄰里系統發到各家戶，高虹安所印製的春聯並非透過市府系統或用市府公務預算印製，至於高虹安能否用「新竹市長」署名，因屬民間印製，市府無法干涉。

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市議員劉彥伶說，今天在網路上看到有人拿到高虹安發的春聯，且還署名「新竹市長」，會讓人誤以為現在高虹安還能行使市長職權，但實際上高虹安因貪污案被停職，仍使用「新竹市長」署名相當不妥，也酸一個貪污市長到處趴趴走參加活動，如今還發春聯，市民會想要嗎？

有市民揶揄在新竹市竟會發生這種市府版與民間山寨版的春聯，且出現「新竹市代理市長」、「新竹市長」等荒謬署名的情形。

據悉，高虹安的春聯可在市議會副議長余邦彥及議會國民黨團總召陳慶齡及民眾黨市議員李國璋的服務處免費索取，李國璋服務處已有高虹安的「虹粉」前往領取春聯，拿到的人也在網路社群分享開心拿到高虹安的春聯。

高虹安署名「新竹市長」發春聯遭疑適法性，而新竹市府也有發送由代理市長邱臣遠署名的春聯，不少市民也揶揄只有在新竹市才會出現市府版與民間版的春聯，實在很荒謬。（記者洪美秀攝）

高虹安署名「新竹市長」發春聯遭疑適法性，而新竹市府也有發送由代理市長邱臣遠署名的春聯。（記者洪美秀攝）

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