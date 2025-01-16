藍白立委失控狂飆！昔日女戰將陳婉真嘆「以當過立委為恥」

陳婉真在臉書PO出立法院寄來的春節賀卡。（翻攝自陳婉真個人臉書）

2025/01/16 16:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕藍白立委大搞國會擴權，現在又瘋狂大擋國家預算，引發空前爭議。前民進黨立委陳婉真，今天收到立法院寄來的春節賀卡，上面寫著「龍蛇精神．共創未來」，她直言，真想把它丟到垃圾桶，因為藍白立委荒腔走板的演出，讓他真的以當過立委為恥。

陳婉真今天收到一張立法院寄來的春節賀卡，她說，本想直接丟垃圾桶，最後一秒決定打開來看看。她用「龍蛇雜處 撕裂民主」為標題，在個人臉書抒發打開賀卡的心情。

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她說，這張賀卡寫道「龍蛇精神，共創未來」，真看不懂什麼是龍蛇精神？要共創什麼未來？難道是要國共合流，共同出賣台灣的未來？

陳婉真感嘆，當年只是黑道立委的小弟，打群架時也會湊一腳，而今竟然成為國會領袖，還要代表國家參加美國總統就職典禮，老實說，每次收到他的聘書或賀卡時，都想立刻往垃圾桶扔；特別是本屆藍白立委荒腔走板的演出，「我真的以當過立委為恥」。

現年75歲的陳婉真曾擔任媒體記者，因主跑省議會而與黨外人士結識，後來加入「台獨聯盟」，被國民黨列為「黑名單」，在戒嚴時代她勇於衝撞體制，後來代表民進黨參選立委均高票當選，1997年被民進黨以「毀謗同志」為由開除黨籍，至今仍是無黨籍。

陳婉真（左2）目前居住在彰化田中，圖為她與魏廷朝遺孀張慶惠（右二）及兒子魏新奇（右）、女兒魏筠（左）合照。（翻攝自陳婉真臉書）

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