刪農業部業務費遭炎上 林思銘澄清僅以書記長身份簽名非提案人

國民黨團書記長林思銘。（記者陳逸寬攝）

2025/01/16 13:49

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委張嘉郡提案將農業部的業務費刪減到只剩下1元，國民黨團書記長林思銘非提案人，但由於立法院協商的第二輪提案都需要黨團書記長簽名，林思銘因此被誤會是提案人遭炎上。林澄清，個別委員再透過黨團第二輪提案，因為他是這會期的黨團書記長，所以必須以書記長名義簽名，很多民眾不了解流程，但不論謾罵與鼓勵他都會虛心接受。

林思銘表示，他身為一名立法委員，人民的納稅錢我們有義務要好好把關，對於浮編的預算、沒有作為的預算，我們予以「刪除」亦或「凍結」再審；對於與人民的福祉或警消同仁直接息息相關的經費他絕對不會刪除。

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林思銘說，對於民進黨造謠不實的內容，希望鄉親們能清楚並非事實，因為大家現在看到的都僅是「提案」需要協商處理的，之前民進黨是在野時總預算也是先提案刪了一大堆經協商後再議的，並非最後的總預算終版。

林思銘說明，所有的預算案都是由各個委員會審查後提出「刪除」或「凍結」，送出委員會後，個別委員再透過黨團第二輪提案，因為他是這會期的書記長，所以必須以書記長名義簽名，很多民眾不了解流程，但不論謾罵與鼓勵他我都會虛心接受。

林思銘表示，昨天預算協商在野黨團都帶著要挑燈夜戰的準備，結果民進黨柯建銘總召在協商時一直故意冗長亂發言不願意實質討論預算內容，造成協商沒有結果，又浪費一天的時間，我們急著要協商討論，執政黨的立法委員卻沒有要進行討論，口口聲聲說要審總預算，卻是如此搗亂協商的會議。

林思銘質疑，難道不討論就是故意要讓網軍造謠帶風向嗎？然後再對外發言本黨刪除預算，讓國家停止運作等等不實發言，一再的造謠誤導社會大眾，這就是目前的執政黨立委的作為。

林思銘強調，絕對會站在人民以及基層公務員的立場，為各位把守國家的每一分錢，不讓政府浪費一分一毫的民脂民膏。

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