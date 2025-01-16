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    首頁　>　政治

    新埔鎮代王繼偉補選出線獲頒當選證書 23日宣誓就職

    前新埔鎮代會主席王增基（左）有子王繼偉（右）繼承衣缽從政，這次成功補選上他辭職後的遺缺，今天獲頒鎮代當選證書。（記者黃美珠攝）

    前新埔鎮代會主席王增基（左）有子王繼偉（右）繼承衣缽從政，這次成功補選上他辭職後的遺缺，今天獲頒鎮代當選證書。（記者黃美珠攝）

    2025/01/16 14:10

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮民代表會第22屆第3選區補選成功出線的當選人王繼偉，今天在父親、前新埔鎮代會主席王增基陪同下，到新竹縣選委會接受主委楊文科頒發當選證書，鎮代會秘書黃闊能說，他將在下週四、23日早上宣誓就職。

    縣府民政處表示，王繼偉的父親王增基、母親張碧冬都曾先後擔任新埔鎮代會主席服務地方。這次王增基因案於去年10月中辭去代表職務，造成原選區鎮代缺額達2分1以上，再加上所遺留的任期超過2年，所以縣選委會依法在上週六、11日辦理補選，結果由王繼偉接下父母的服務棒子，同額競選下，在6689個選民，投票率為18.28%下，獲得1207票的支持，跨過選區選民總數10%以上的門檻成功當選，今天由身兼選委會主委的縣長楊文科親自頒發當選證書且勉勵。

    王繼偉受訪說，他年僅37歲，會用年輕人的熱情來服務鄉親，最想做的就是儘速做好新埔的基層交通建設，也希望持續讓新埔在地的特色文化發光，讓更多年輕人也能看到和欣賞。

    身兼新竹縣選委會主委的縣長楊文科（左）今天頒發當選證書給新埔鎮第3選區補選出線的新科鎮代王繼偉（右）。（記者黃美珠攝）

    身兼新竹縣選委會主委的縣長楊文科（左）今天頒發當選證書給新埔鎮第3選區補選出線的新科鎮代王繼偉（右）。（記者黃美珠攝）

    補選上新竹縣新埔鎮第3選區鎮民代表的王繼偉說，他會希望持續做好新埔的基層交通建設，並發揚在地特色文化吸引年輕人。（記者黃美珠攝）

    補選上新竹縣新埔鎮第3選區鎮民代表的王繼偉說，他會希望持續做好新埔的基層交通建設，並發揚在地特色文化吸引年輕人。（記者黃美珠攝）

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