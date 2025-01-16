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    「賴韓會」談及總預算協商 賴清德：相信朝野立委都很有智慧

    總統賴清德今於總統府接見立法院長韓國瑜率領跨黨派立委組成的「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，會中氣氛融洽。（圖由總統府提供）

    總統賴清德今於總統府接見立法院長韓國瑜率領跨黨派立委組成的「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，會中氣氛融洽。（圖由總統府提供）

    2025/01/16 12:59

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今於總統府接見立法院長韓國瑜率領跨黨派立委組成的「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，會中氣氛融洽，話題也觸及總預算，賴清德表示，相信朝野立委都很有智慧能夠面對各種狀況，並再次表明看法，相關法案有共識的先通過，沒有共識的先多協調溝通。

    根據總統府發言人郭雅慧會後轉述，現場氣氛融洽、非常溫暖愉快，像是朋友之間的意見交換與分享，讓立委暢所欲言。4年前曾以駐美代表身分出席美國總統就職典禮的副總統蕭美琴，也以「學姐」分身分享經驗談，並提及今年華盛頓有暴雪，會比以往更冷，加上需要等待維安、在戶外等候，「總統送的暖暖包一定要帶」。

    賴清德也記得每位立委的學經歷，並逐一請大家分享經驗。陳冠廷、柯志恩都提及過去在美國留學，曾遇過零下20幾度的天氣；李彥秀、葛如鈞則曾在陽光普照的加州就學，所有人都有共識，要在此行拚外交、確實深化台美關係。

    第二，郭雅慧續指，賴清德致詞提到美國眾議院通過「台美避免雙重課稅」協定，獲得眾議院高票通過，立委們也都談及此事。賴清德表示，這展現美國跨黨派對台灣的支持，期盼代表團多多交朋友，並促成台美關鍵里程碑發展。蕭美琴則說，希望大家發揮關鍵臨門一腳的作用，在外頭有很多場合，期待大家深化台美關係。

    最後，立委們也提到今天立法院將持續協商總預算案，王定宇、柯志恩都表達，委員會有共識就加速流程、縮短時間。賴清德回應說，相信立法院朝野各委員都很有智慧，能夠面對各種情況，並重申自己520就職典禮所說，對於相關的法案，有共識的先通過，沒有共識的先多協調溝通。

    郭雅慧提及，大家在討論總預算時都發表很多意見，李彥秀也提到希望能有更多機會到總統府喝咖啡、交流，賴總統也表達歡迎，大家對話融洽、就像朋友，在總預算也有共識，希望朝正向發展，有個好的結果。被問及慶賀團回國後會再邀請入府嗎？郭雅慧說，相信這是好的開始，但現場沒有這麼多討論。

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