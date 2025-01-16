「中二選區」近3千人要罷免顏寬恒 陳柏惟：人民想讓他休息

中二選區罷免連署在烏日區三民街市場舉行，民眾熱烈表態支持。（記者黃旭磊攝）

2025/01/16 13:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中公民團體罷免藍委行動持續進行，由退休工程師林志政領銜發起台中第二選區（中二）國民黨立委顏寬恒案，上午在烏日區協助民眾填寫罷免提議書，民眾紛紛送上咖啡、飯糰早餐熱烈回應，林志政收到近3千份提議書，感動說「去年曾遭吐口水，現在情勢完全不一樣了」。

前立委陳柏惟表示，顏寬恒上任後支持中配取得身分證規定從6年改為4年等法案，逆行倒施、表現差，「人民想讓他休息試看看。」

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中二選區罷免連署上午在烏日區三民街市場舉行，不到十分鐘就有超過3人索取提議書，志工協助林姓婦人（62歲）等民眾填寫罷免提議書，民眾送上咖啡、飯糰早餐，林志政開心說「早餐多到吃不完」；去年11月初剛開始擺攤，曾在霧峰區遭騎士吐口水，直接對連署攤位檳榔汁，直到去年12月國會通過選罷法等3大爭議法案，情勢完全逆轉「開始爆了。（民眾熱烈支持罷免連署）」

林志政表示，中二選區罷免連署約在今年2月底達到3千份門檻，現在差不多達到8成左右，屆時會收到4000多份，篩除部分填寫錯誤無效件數正式提案罷免顏寬恒，告訴他身為立法委員，遭法院一審宣判犯貪污罪就該下台，「難道要學林益世（前國民黨立委）等到三審，那不是等10幾年後（下台）嗎」。

陳柏惟獲悉中二罷免連署提議近3千份，陳柏惟表示，顏寬恒表現不好，人民不爽就可以提案罷免，中二過去4年歷經罷免、補選及總統立委選舉等多次選舉，人民對政治有熱情。

陳柏惟表示，藍白立委聯手不惜代價通過毀滅台灣法案，顏寬恒支持開放中國依親、中配取得身分證從6年改為4年等法案，這些法案歷次攻防看來，支持度都很低，顏寬恒倒行逆施表現差，人民會想讓他休息試看看。

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