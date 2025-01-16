竹科人集資出動卡車宣傳藍白惡搞 新竹罷鈐民團籲市民站出來

藍白立院亂砍中央總預算，激怒全台罷免行動，新竹市罷免鄭正鈐的公民團體提到近期收到的提案連署書有增加趨勢，也有竹科人集資要出動大卡車上街宣傳藍白亂政毀台灣惡行。（照片取自罷免鄭正鈐新竹公民團體粉專）

2025/01/16 12:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院正進行中央年度總預算審查，但昨天國民黨與民眾黨大刪中央預算3000多項，除讓行政院無法做事，就連基礎建設及攸關民生、社福與國防預算都被大砍，藍白亂政行徑激怒全台罷免藍委的公民團體，新竹市罷免立委鄭正鈐的公民團體「罷免鄭正鈐新竹公民運動」提到，已有竹科人集資，要出動大卡車上街宣傳，罷鈐民團強調，竹市雖是「藍白合」大本營縣市，還是會持續宣傳，要讓市民了解藍白亂政毀台灣的惡行。

罷鈐民團也在粉專公佈近期已陸續收到罷免鄭正鈐的提案連署書，甚至也看到有竹科人在集資，要出動大卡車上街，把藍白近期毀憲亂政的惡行投放到卡車的大型螢幕上，讓更多市民知道國會因為藍白惡搞，除讓行政院無法做事建設台灣，許多攸關民生、長照、社福及國防安全等預算都被藍白刪掉，除癱瘓行政權，更讓台灣陷入混亂狀態。

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罷鈐民團提到，藍白此次大刪預算行徑讓竹市許多中間選民及竹科人和學者專家等知識份子覺醒，認為已嚴重影響其權益，因此詢問罷免連署的情況增加，雖然竹市是藍白及深藍的鐵票大本營縣市，但看到中間選民已有鬆動及覺醒，也充滿信心，希望2月1日前有機會完成第一階段3700份的罷免提案連署，呼籲市民勇敢站出來，為自己的未來與生活，一起參與罷免連署，守護台灣。

藍白立院亂砍中央總預算，激怒全台罷免行動，新竹市罷免鄭正鈐的公民團體提到近期收到的提案連署書有增加趨勢，也有竹科人集資要出動大卡車上街宣傳藍白亂政毀台灣惡行。（資料照，記者洪美秀攝）

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