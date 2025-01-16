指柯文哲一定後悔沒跟侯友宜合作 郝龍斌：柯有明顯犯罪須接受制裁

前國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

2025/01/16 12:30

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨副主席郝龍斌昨日接受由國民黨文傳會副主委何志勇、前國民黨立委陳學聖主持的網路節目「志聖鮮思」專訪，談及「藍白合」議題時表示，柯文哲現在一定很後悔去年沒有與國民黨總統候選人侯友宜合作，如果當時「藍白合」就贏了，柯文哲也不會有今天這些問題（被起訴羈押），他並強調，柯文哲有明顯犯罪，未來必須接受法律制裁，他對民眾黨代理主席黃國昌有期待，但如果還要依靠柯文哲才能撐起民眾黨，他認為白營的前景堪憂。

郝龍斌指出，「藍白合」為時未晚，兩黨必須談好合作條件，先從議題的合作，再到未來的選舉合作，否則只會讓民進黨為所欲為，他並認為，未來再度行使大法官同意權，就是「藍白合」最好的試金石，只要兩黨合作，就只有藍、白同意的大法官人選才能通過，大法官就不會變成民進黨的「鷹犬」。

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郝龍斌過去是新黨的創黨大老，當被問及民眾黨要如何避免重蹈新黨衰退的道路？他說，新黨當初就是因為黨內精英們堅持己見，內部無法合作，他認為民眾黨這個問題相對會少一點，不過，將來碰到與國民黨合作時，就會出現這類的問題，白營內部應該去異求同，最明顯的例子就是去年立法院行使大法官同意權投票，藍、白沒有合作，「不就是讓人家看衰！」

郝龍斌還說，藍、白兩黨應該充分溝通協調達成共識，萬一未來民進黨再提出大法官人選，只要兩黨合作，最後就只有藍、白同意的大法官人選才能通過，未來大法官釋憲時就不可能變成民進黨的「鷹犬」，「行使大法官同意權就是『藍白合』最好的試金石！」

主持人還問，郝龍斌與子弟兵、國民黨台北市議員游淑慧質疑柯文哲，是否會成「藍白合」的大石頭？郝龍斌說，完全不會，因為有好幾位民眾黨人士都對他說，其實他對柯文哲很厚道，並認為在野黨一定要合作，他則告訴白營人士，如果今天民眾黨還要繼續只是「一人政黨」，以柯文哲為核心，以柯文哲最起碼3、5年內難逃司法追殺，而且柯文哲有明顯的犯罪，必須接受法律制裁，要撐起這個黨會很辛苦，他對黃國昌擔任民眾黨主席有期待，但「如果還要依賴柯文哲撐起民眾黨，前景堪憂。」

郝龍斌批評柯文哲，如果檢視柯過去講的話與做的事，完全是兩回事，而且按照檢方調查資料顯示，柯文哲與所有的財團都有聯繫而且關係密切，甚至民眾黨的運作過程還得到財團非常多的資助，柯文哲就是被權力與金錢誘惑而迷失，過去柯文哲批評財團用刀叉吃人肉，但柯文哲最後卻與財團一起用刀叉吃台北市民的肉，雖然檢方以收賄罪嫌起訴柯文哲沒有太大的道理，但柯文哲絕對有圖利財團。

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