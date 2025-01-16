質疑推薦黑熊學院辦民防 新北市議員林國春告發劉世芳涉圖利

國民黨新北市議員林國春（左二）、陳明義（右一）、王威元（左一）、呂家愷（右二）今日赴台北地檢署遞狀告發內政部長劉世芳及警政署長張榮興涉圖利。（記者王定傳攝）

2025/01/16 11:42

〔記者王定傳／台北報導〕有週刊報導，內政部警政署編列千萬預算，指名推薦「黑熊學院」、「壯闊台灣」辦理民防訓練；內政部長劉世芳昨已澄清，函文提及的團體只是作為參考選項，地方政府實際執行有完全自主選擇權；但國民黨新北市議員林國春等人仍不接受，今赴台北地檢署告發劉世芳及警政署長張榮興涉嫌圖利。

林國春今與同黨新北市議員陳明義、王威元、呂家愷一起赴北檢遞狀告發；林國春等人指出，內政部今年編列2200萬元預算，警政署並以密件方式發函給各縣市警察局，內容提到「黑熊學院」、「壯闊台灣」等團體，當時下令署長不要把會議資料給民代的就是劉世芳，劉世芳第一時間否認，直到發現密件內容被掌握，才又改口換一套說法，讓人懷疑內政部除警政署之外是否也有類似情事來圖利其他團體。

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林國春還表示，警政署直接發函地方政府用例如的方式提到「黑熊學院」、「壯闊台灣」，就是間接推薦「黑熊學院」、「壯闊台灣」，由於劉世芳及張榮興擁有各縣市警察局長升遷的「生殺大權」，這種「推薦」方式，會令各縣市警察局長揣摩上意，進而推薦黑熊學院等單位來辦理民防訓練。

林國春表示，許多基層同仁獲知此事後十分不滿，紛紛向他表示這些預算與其給這些團體不如拿來補助義警、義交、義刑、民防等組織，甚至拿來提升基層同仁裝備，都比花在這些團體還要好；他個人則認為，若真的要推薦的話，應該推薦特搜大隊、特警等有實際經驗的單位，去辦理民防訓練。

林國春認為，劉世芳等人所為涉違反預算法，希望監察院介入調查，並告發劉世芳、張榮興涉圖利罪嫌；王威元則認為，這種以推薦方式補助特定團體的行為，就是圖利，希望能查出是誰簽准這樣的公文並以密件方式發函給各縣市警察局。

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