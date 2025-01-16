性別團體強烈反對刪除性平預算 憂台灣亮眼發展無以為繼

彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會、同志家庭權益促進會、同志諮詢熱線等團體聯合聲明，強烈反對立委刪除性平預算，此舉恐讓台灣在亞洲各國亮眼的性平發展無以為繼。（彩虹平權大平台提供）

2025/01/16 11:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕國民黨立委提案刪除行政院性別平等處性別平等業務預算1627萬元，僅留3千元，對此，彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會、同志家庭權益促進會、同志諮詢熱線等團體今（16日）聯合聲明，表達強烈反對，呼籲立院應建設性監督預算，而非毀滅式刪除，此舉恐讓台灣在亞洲各國亮眼的性平發展無以為繼。

性別團體聲明指出，該提案由立委徐欣瑩、許宇甄、牛煦庭提出，並據了解，114年度的中央政府總預算案尚在朝野協商過程中，除了表達反對意見，也強烈向立院朝野黨團呼籲，切勿三讀通過，應用合理專業、具體建設來審預算，推動更好的性平業務。

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聲明也提到，這屆立院改選前，各團體在2023年6月提出史上第一份《同志政策白皮書》，向總統及立委候選人喊話，期待性別平等相關政策有更完善的推展；在選前選後都帶著政策白皮書拜會立院黨團，國民黨團與民進黨團都給予正面回應。

聲明重申，性平修法跟政策推進，需要的不僅是立委及黨團的監督，更是需要足夠公務預算的資源支持，若將公務預算全數刪除，無法進行相關的統計數據整理、政策研究、相關討論等等，將會導致未來性平政策的停擺，因此強烈反對近全數刪除性別平等業務預算的提案。

聲明呼籲，邀請所有關心性別平等議題的公民，透過電話或是社群媒體跟自己選區的立委聯繫，跟我們一起表達對於此類提案的反對聲音，不要讓今年一整年的性別業務被迫全數停擺！

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