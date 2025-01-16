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    盼維持國防預算 顧立雄：台灣須展現自我防衛決心

    國防部長顧立雄今在立法院受訪。（記者劉信德攝）

    國防部長顧立雄今在立法院受訪。（記者劉信德攝）

    2025/01/16 11:13

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪近日涉拖斷我基隆港外海底電纜時強調，國防部長顧立雄今（16）日在立法院受訪被問及潛艦國造後續艦及軍備預算，他強調，會遵守潛艦「海測完成始得動支」承諾，希望爭取預算照列，也不諱言，美國川普新政府上台後，台灣須展現自我防衛能力的決心，所以當然希望國防預算能夠維持住。

    立法院外交及國防委員會今（16）日邀國防部、國安局、海巡署、交通部、通傳會等部會專案報告並備質詢。

    中央政府今年度總預算同時間正在立院黨團協商，針對國民黨團提案凍結國造後續艦18億預算，顧立雄表示，國防部的立場還是堅持當時委員會通過的主決議，因為透過主決議的承諾仍存在，會等到海測通過之後，才會動支後續艦預算，所以不希望預算有所凍結和刪減。

    針對民眾黨提案刪減3%軍備預算，媒體詢問是否將對盟軍傳達錯誤訊息？顧立雄直言，這些刪減都會影響到作業維持費跟軍事投資的項目，同時在美國川普政府上台後，也不諱言台灣需要展現自我防衛能力的決心，所以我們當然會希望能夠維持住現編列的4760億國防運算。

    另外，顧立雄也透露，我對美新採購的F-16V BLK70戰機，首架已組裝完成，現正測試中，希望透過每月會議及專案管制甚至駐場，確保3月至少測試能夠完成。也樂見川普準國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）希望盡快加速美對台軍購的訊息。

    至於中國權宜輪涉嫌拖斷海纜，顧立雄也承諾，將與海巡展開密切合作，會加強監控海纜分布地區的可疑船隻動態，以及與海巡的相互通聯情傳。

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