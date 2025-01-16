川普慶賀團將赴美 韓國瑜：立法院「四龍四鳳」全力以赴

立法院長韓國瑜將率朝野立委代表赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，總統賴清德今邀請慶賀團到總統府會晤，並交付3項任務。（總統府提供）

2025/01/16 11:00

〔記者陳昀／台北報導〕立法院長韓國瑜將率朝野立委代表赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，總統賴清德今邀請慶賀團到總統府會晤，並交付3項任務。韓國瑜表示，立法院「四龍四鳳」菁英全出，一定全力以赴，傳遞真摯祝福、為台美交流展開嶄新一頁，他也形容，台灣安全如同桌子的「4隻腳」，每隻腳分別保護中華民國、保護自由民主、維護美台關係、維護兩岸和平。

韓國瑜表示，非常榮幸受賴總統邀請籌組代表團前往華府，向美國表達中華民國最真摯、最熱情的祝福，過去立法院長也曾數次擔任這項重要任務，不僅代表中華民國政府，也肩負傳遞2300萬人民心聲的使命，非常榮幸能接下這個傳承的棒子，率領8名優秀立委赴美出席全球關注慶典，傳達對美國新任正副總統及美國新政府團隊最真摯的祝福，也期盼如賴總統囑咐的，為台美交流展開嶄新的一頁。

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韓國瑜說，大家都知道美國是全世界最自由、最民主的國家，1776年美國開國元勳傑佛遜就在獨立宣言提出「天賦人權」的理念，特別強調每個人生命自由、追求幸福的權利，這樣的民主思為早已深植美國人及全世界民主國家的人心之內。如今台灣的民主也變成2300萬人的DNA，這些都是百年來前輩、先驅、思想家及實踐家共同努力得來不易的成果。

韓國瑜指出，很高興台美國會關係會的共同會長一起出席，並一一細數出席立委履歷，柯志恩是美國南加大教育心理學博士；王定宇是成大外交系，擅長英文聽說讀寫，對台美交流的榮譽感、使命感非常強烈；葛如鈞是科技立委、AI博士；李彥秀是加州大學爾灣分校經濟學學士，陳冠廷是美國賓州大學、日本東京大學碩士，英日文台語都非常流利；郭昱晴是淡江法文系，英文、法語都很流利；陳昭姿是藥學博士，在傲視全球領域佔有一席之地。

「立法院四龍四鳳，菁英全出！」韓國瑜說，他們將傳達一個心聲，台灣是民主國家，整個台灣的安全就像桌子的4隻腳，第一隻腳保護中華民國，第二隻腳保護自由民主，第三隻腳維護美台關係、第四隻腳維護兩岸和平，慶賀團將傳遞對台美關係的重視，希望獲得所有好朋友、世上所有民主國家的重視與關注。

韓國瑜強調，慶賀團一定會伸出溫暖的手、燦爛的微笑，在美國遇到世界各國友人，在任何場合、每個機會，都會把民主、良善、熱情傳遞給每個碰到的好朋友，祝福賴總統政躬康泰，中華民國國運昌隆，慶賀團一定會全力以赴。最後在賴清德要致贈禮品的環節時，韓國瑜還自嘲「你應該送我一頂假髮」，惹得全場哈哈大笑。

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