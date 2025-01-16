批羅智強曾推台灣人可拿五星旗 馮光遠喊罷免：中國從未放棄攻台

馮光遠發文指出，國民黨立委羅智強（見圖）過去曾主張「捍衛台灣人民拿五星旗的權利」，馮強調五星旗對於台灣人而言是敵國的旗幟，並批評「國會裡現在惡搞的這一批藍白立委，難道明白指出他們的胡作非為，以及他們對民主台灣將會製造出何種程度的災難，有那麼困難嗎？」（資料照）

2025/01/16 13:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委攜手在立法院接連修法亂象，催出民怨，罷免濫權立委行動遍地開花，作家馮光遠發文指出，國民黨立委羅智強過去曾主張「捍衛台灣人民拿五星旗的權利」，馮強調五星旗對於台灣人而言是敵國的旗幟，中國也從未放棄侵略台灣，他批評「國會裡現在惡搞的這一批藍白立委，難道明白指出他們的胡作非為，以及他們對民主台灣將會製造出何種程度的災難，有那麼困難嗎？」並向民眾喊話「我們要全力捍衛台灣這塊樂土」、「我呢，就從罷免我這一選區的羅智強做起！」

馮光遠今上午在臉書發文指出，國民黨立委羅智強在2018年曾主張「捍衛台灣人民拿五星旗的權利」，他表示當時民進黨有意推動公投，禁掛五星旗，當時總統府前副祕書長羅智強則表示，他不認同五星旗，這輩子也從來沒拿過五星旗，但是如果總統蔡英文要推「禁掛五星旗公投」，這將是他人生第一次拿起五星旗，因為，他要捍衛台灣人民拿五星旗的自由。

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馮光遠質疑，羅智強說得義正辭嚴，意思好像是為了「言論自由」這面無人能擋的人權大旗，他必須義無反顧地站出來，犧牲自己，用揮舞五星旗的方式，捍衛台灣人揮舞任何旗幟的自由，就算被蔡英文政府逮捕也在所不惜。並指「對於這種腦水有限的蠢才，來，羅智強，我在這裡問你，那你敢公開揮舞納粹德國的萬字旗嗎？」

馮光遠說明，「眾所周知，納粹萬字旗，對世上大多數人而言，是人類歷史上一個痛苦的回憶，是任何有良知、有人性的人不忍多看一眼的旗幟，因為它代表的是屠殺、是種族滅絕、是喪心病狂，所以，這幾乎是文明世界的一個共識，納粹萬字旗，是代表魔鬼的一面旗幟」。

馮光遠直言，五星旗對於世界上其他國家而言，雖然只是一面某個國家的國旗，可是對台灣人而言卻是敵國的旗幟。這個敵國，它從來沒有放棄吞併台灣，它從來沒有停止對台灣的侵略主張，它甚至已經明白表示，一旦進攻台灣，必「血洗台灣」，將「留島不留人」。

馮光遠指出，五星旗對羅智強而言，也許只是一面旗幟，可是對他以及許多台灣人而言，卻不只是一面旗幟，而是一面魔鬼的旗幟，一旦這面旗幟插在台灣的土地上，那就意味著，台灣將有數以十萬、百萬的人將遭迫害、甚至屠殺。他也強調，這不是危言聳聽，並指「用google打上關鍵詞『中共成立以來殺人紀錄』，羅智強，你自己去看吧」。

馮光遠表示，其實就在這幾天，國安局已經公開表示，近幾年的共諜案件連年攀升，甚至勾結黑幫在台灣發展武裝內應，吸收退伍軍人成立「狙擊隊」，並在中共武力犯台時，「豎立五星旗呼應」。

馮光遠為此質疑，「羅智強，我倒是想問你，你們家，有沒有準備好一面五星旗，方便你哪天行使你的『言論自由』」、「你在立院的一堆舔共同事，你有沒有也幫他（她）們都準備了五星旗，以便哪天中國攻擊台灣時，一起在立院行使你們的『言論自由』？」

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馮光遠說，也許有的人會認為，有那麼嚴重嗎？但他強調「記不記得，我以前是怎麼說柯文哲、黃國昌的？結果呢？」、「國會裡現在惡搞的這一批藍白立委，難道明白指出他們的胡作非為，以及他們對民主台灣將會製造出何種程度的災難，有那麼困難嗎？」

馮光遠也強調，「我們要付諸行動，真正的行動，不要以為少我一票沒有關係，這一回，每一票都算數」、「真的，民主的台灣，我們的民主前輩已經盡了他們的力，我們不能讓他們的付出化為烏有，我們要全力捍衛台灣這塊樂土！」他也在文末喊話「反正，我呢，就從罷免我這一選區的羅智強做起！」

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