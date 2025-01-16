2026開打？劉和然點蘇巧慧：家人當院長時何不決策

新北市副市長劉和然今接受「飛碟電台」主持人唐湘龍專訪。（新北市府提供）

2025/01/16 08:47

〔記者黃子暘／新北報導〕外傳新北市副市長劉和然有意參選2026年新北市長選舉，劉和然今（16）日接受「飛碟電台」節目專訪，談及財政收支劃分法議題。他表示，修法看似讓新北市增加374億元統籌分配款，實際人均預算仍是六都最低，他也質疑「有的委員」為了選舉說「搶得太少」，「那我就很想問她說，那您的家人在當院長有決策權的時候，你為什麼不做決策」？這番發言雖不指名道姓，仍很容易聽出就是指有意參選市長的民進黨立委蘇巧慧。

劉和然說，新北升格14年來，財劃法一直未修法增加，新北人口是台北1.67倍，人均預算卻只有1萬3417元，不及台北市2萬7956元的一半，新北人均預算長期倒數，即便修法後增加374億元，人均預算也才2萬2658元，仍是六都最低，按照財劃法修法通過版本，「台北市4萬4千多，然後桃園可以到2萬6千多、台中市2萬4千多、台南2萬6千多、高雄2萬7千多，我們2萬2千多」。

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劉和然說，並非地方故意要向中央爭搶經費，而是中央和地方在財政劃分上的價值觀和制度設計是否合理，尤其中央採取分配方式分為「一般性補助款」跟「計畫性補助款」，難免讓地方質疑中央是否會對關係較好的縣市分得較多，應制度化；早期台灣省尚未凍結時，中央拿走60%稅收，40%由台灣省與地方分配，凍省後中央拿回台灣省的部分，地方僅剩25%，這次修法重點就是希望能重新討論恢復早期「60對40」的分配比例，地方訴求是希望回歸到凍省之前的財政劃分比例，讓各縣市可以根據實際需要得到公平的資源分配。

至於修法結果遭到質疑，劉和然表示，總統賴清德在行政院長任內、前行政院長蘇貞昌曾是台北縣長，都知道新北市的狀況，為何民進黨當初不自提版本？卻要在在野黨提版本、討論通過後才說？「有的委員為了選舉就說『啊你還搶得太少』，那我就很想問他說，那您的家人在當院長有決策權的時候，你為什麼不做決策？」劉和然補充，這番發言不是要點名誰，只是地方訴求一個符合公平正義的預算分配。

新北增加374億元，劉和然說，2025年第一個市政會議就有專案報告向大眾說明要如何透過6個面向使用，包括交通、水利、社會福利政策，希望大眾知道，新北有做好準備。

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