批藍白亂刪預算 沈伯洋：彷彿台灣已經沒有明天

面對藍白大幅刪減預算，沈伯洋直言：「今天藍白砍預算的方式，你說他們沒有想要毀掉國家，我是不相信。」（資料照）

2025/01/16 08:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院朝野黨團昨日（15日）起密集協商114年度總預算，但藍白兩黨刪除大量預算，多個部會業務費被刪到剩1元，就連各機關水電費也被刪減。民進黨立委沈伯洋昨晚在臉書發文直言：「今天藍白砍預算的方式，你說他們沒有想要毀掉國家，我是不相信。」

沈伯洋提到，包括資安預警、網路韌性、統戰滲透、警察執法、民防抵禦、總合外交等領域的預算，沒有一個能完整留下來。沈伯洋表示，如此一來，以後銀行資料被竄改、金融崩壞、大量統戰入侵、治安問題無解，任何大家能想到的危機，藍白都能創造；連唯一能抵禦中國鋪天蓋地假消息的官方宣傳管道都拿掉，以後在國外只會聽到「中國好聲音」。

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沈伯洋提到：「大家應該還記得藍白之前通過法案都是在最後一刻才把法條拿出來的，所謂『最高機密版』吧？我們不到最後幾個小時根本就不知道他們要三讀什麼法條。現在審預算也一樣，委員會假裝審了預算，結果第二階段全部翻盤、亂砍亂刪，砍得好像台灣沒有明天一樣。」

沈伯洋指出，國民黨甚至要求中選會在一個月內改罷免連署的「格式」，否則將會砍掉中選會預算，意圖讓目前的所有連署書失效。沈伯洋強調：「這就是我們今天要站出來的原因。我們必須一起抵抗。」

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