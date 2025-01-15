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    台灣尚勇春聯新北放送！蘇巧慧重磅邀蔡其昌 近千份半小時掃光

    中華職棒會長蔡其昌等人到府中廣場發春聯大受歡迎，與現場百位民眾合影。（立法委員蘇巧慧提供）

    中華職棒會長蔡其昌等人到府中廣場發春聯大受歡迎，與現場百位民眾合影。（立法委員蘇巧慧提供）

    2025/01/15 23:57

    〔記者陳奕劭／新北報導〕中華職棒大聯盟會長蔡其昌今晚（15日）與立委蘇巧慧、張宏陸及新北市議員戴瑋姍、石一佑、顏蔚慈、李余典到板橋區府中廣場發送「台灣尚勇」春聯，吸引大批人潮排隊索取，不到半小時近千份春聯索取一空。

    世界棒球12強賽台灣奪冠熱潮不減，蔡其昌等人今晚在府中廣場現身大受歡迎，領取春聯民眾也搶著與蔡其昌、蘇巧慧等人合照。

    蘇巧慧說，蔡會長到北中南各地發春聯，北部球迷跟她說，「我們新北的球迷朋友這麼多，怎麼可以沒有會長的見面會？」因此這次邀請蔡其昌到新北板橋發春聯，除了分享台灣隊奪冠喜悅，也祝福大家新年快樂。

    蘇巧慧指出，蔡其昌擔任職棒會長以來，協助各球團爭取優化球場，以立委身分在國會推動修法，12強賽擔任「總機」組成後勤團隊，讓選手全心投入賽事，被網友評為「史上最強職棒會長」。

    蔡其昌說，發「台灣尚勇」春聯的初心很單純，就是感謝球迷朋友的支持，希望藉由台灣隊奪冠，繼續帶動台灣棒球熱，期盼球迷今年要繼續進場看棒球，讓台灣職棒環境越來越好。

    中華職棒會長蔡其昌等人到府中廣場發春聯，民眾開心與會長合影。（立法委員蘇巧慧提供）

    中華職棒會長蔡其昌等人到府中廣場發春聯，民眾開心與會長合影。（立法委員蘇巧慧提供）

    中華職棒會長蔡其昌等人到府中廣場發春聯，索取春聯民眾搶跟會長合照。（立法委員蘇巧慧提供）

    中華職棒會長蔡其昌等人到府中廣場發春聯，索取春聯民眾搶跟會長合照。（立法委員蘇巧慧提供）

    中華職棒會長蔡其昌等人到府中廣場發春聯，吸引大批民眾領取。（立法委員蘇巧慧提供）

    中華職棒會長蔡其昌等人到府中廣場發春聯，吸引大批民眾領取。（立法委員蘇巧慧提供）

    中華職棒會長蔡其昌等人到府中廣場發春聯，立委蘇巧慧、張宏陸、市議員戴瑋姍、石一佑、顏蔚慈、李余典等人合影。（立法委員蘇巧慧提供）

    中華職棒會長蔡其昌等人到府中廣場發春聯，立委蘇巧慧、張宏陸、市議員戴瑋姍、石一佑、顏蔚慈、李余典等人合影。（立法委員蘇巧慧提供）

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