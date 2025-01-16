藍營用預算刁難學者、電視台 律師陳怡凱：只是牛刀小試而已

國民黨提案刪除、凍結多筆預算。（資料照）

2025/01/16 00:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院15日朝野協商114年度中央政府總預算案，國民黨提案刪除、凍結多筆預算，理由讓外界傻眼。對此，律師陳怡凱發文說，對藍營而言，這只是牛刀小試，「等到他們，或者說他們背後的老闆完全取得政權之後，台灣的文化界與學術界，就可以好好享受中國同行在1950年代的美好體驗了。」

陳怡凱15日在臉書發文說，「國會多數黨的委員特意點名學者、學術機構、乃至於電視台，對於他們的預算進行刁難，這並不只是單純的瘋狂。 這種做法，其實是在傳遞一個訊息：如果想要拿到預算，就最好識趣一點，不要說一些讓國會多數黨不開心的話、發表不太和諧的研究、又或是製作不符合他們世界觀的作品。」

請繼續往下閱讀...

他接著寫道：「當然，會有人硬頸不屈，但預算問題還是要解決。於是，各個機構裡面自然會有『聞弦歌而知雅意』的協力者，出來請硬頸不屈的人體卹一下大家的飯碗。要是真的不肯『大局為重』，只好請你知所進退，又或者冷凍起來。國會多數黨不用自己出手，各個機構裡面的協力者，自然就會做好該做的事。」

陳怡凱指出，「很惡劣，但這是有效的手段。要講『獨立之精神，自由之思想』是嗎？壓制你們的財源，看你們是能堅持多久？ 在沙包黨（指民進黨）完全執政的那8年當中，沙包黨屢屢被罵成干預言論自由的黑手，但這恰恰是因為沙包黨對於知識分子不會做到這個程度。諷刺的是，假如沙包黨真的肯用同等手法對付文化界與學術界，反而不會遭受這麼大的惡名。」

最後他直言，「對於他們而言，這只是第一步的牛刀小試而已。等到他們，或者說他們背後的老闆完全取得政權之後，台灣的文化界與學術界，就可以好好享受中國同行在1950年代的美好體驗了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法