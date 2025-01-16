看藍白亂台產生不安不是壞事 李忠憲：全罷藍委是歷史必然

台灣多地在進行罷免連署活動。（資料照）

2025/01/16 00:42

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手於國會毀憲亂政，加上中共對台動作頻頻，讓不少民眾對台灣未來感到擔憂。成大教授李忠憲表示，台灣如今面臨的局勢如同一首不安的旋律，台灣人不能以平靜自欺，亦不可逃避責任，「全面罷免藍委不僅是道德的召喚，更是歷史的必然！」

李忠憲15日在臉書發文，「台灣與香港一線之隔，中國對香港的手段很多都用在台灣上。當世界變得混亂時，對待局勢的正確態度不是平靜，而是焦躁。只有焦躁不安才能幫助我們保持警覺，從而克服危機，我從小到大都焦躁不安，但總是可以一再克服難關。 」

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他表示，「當前的台灣，因藍白聯手掌控立法院的局面，使社會仿若進入了被中國併吞的危機深淵。這種局勢更讓我重新審視『不安』作為一種人生的根本狀態，這種不安並非完全負面的，人最害怕的是平靜對待危機，視若無睹或以為自己毫無辦法，不安促使我們直視危機、承擔責任的驅動力。」

他說：「道德生活源於對『他者』的責任，而這份責任並非源自我們的舒適，而是來自他者存在對我們內心的呼喚，有同理心不是件好事，很麻煩也容易令人疲累不堪，但習慣於事見機先，預做準備，往往可以化解危機，不管是個人或眾人的危機，常常因為不安而得到解救，而非平靜。」

李忠憲指出，「從這個角度看，不安不再只是危機的結果，而是引導我們重新思考個人與社會角色的動力。不安是一種內心的警報，督促我們不要輕易信任簡單的解答，因為這些簡單的解答常是對於深層危機的逃避，例如藍綠一樣爛，這樣思考的方式表示自己不用做任何選擇的決定，也躲開相對的痛苦。」

他認為，「這種不安，能幫助我們突破自我中心的界限，意識到『他者』的存在與需要，超越自我中心的責任感。對台灣而言，這個『他者』可能是下一代的民主自由，或是那些在壓力下仍然奮戰的弱勢群體，我們的責任不僅是為了自己而活，而是為了這些無聲卻不可忽視的存在。」

李忠憲表示，「當我們看到台灣在藍白聯手中的政治危機，我們也許會感到恐慌與無助。然而，這種不安是人生的基礎旋律，提醒我們，不能以自滿或逃避來對抗危機，而是應該迎接這種不安，將其轉化為對社會的積極參與與責任的承擔。真正的意義並不在於舒適與安逸，而是在不安中找到與『他者』共存的責任。我們需要接受這種不安，讓它成為繼續奮鬥的力量，並以此抵抗任何外來的侵略與內部的敵人。」

「台灣今天面臨的局勢是一首不安的旋律，需要的是承認這種危機的存在，並讓它激發我們對社會的更深層次的責任感。唯有如此，才能在看似絕望的情境中，重新塑造未來，並抵抗來自內外的雙重威脅。焦躁並非弱點，而是對危機的最深刻回應。當前台灣面臨藍白聯手的政治困局，正如一曲不安的旋律在我們心中迴響，唯有保持警惕，勇於直面挑戰，才能在黑暗中尋得光明。不安不僅是對危機的反應，更是引導我們突破個人局限、承擔社會責任的驅動力。」

最後他直言，「我們不能以平靜自欺，亦不可逃避責任。全面罷免藍委不僅是道德的召喚，更是歷史的必然。在這個充滿不確定的時代，台灣有一群願意以焦躁為燈塔，守護民主價值的人民。這份焦躁，正是我們抵抗侵略、改變命運的無盡力量。」

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