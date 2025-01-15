被控涉霸凌、掛五星旗 僑務委員盧蔓菁千字澄清聲明全文曝

（擷取自「世華總會GFCBW」第十屆華冠獎YouTube影片）

2025/01/15 23:04

〔記者林哲遠／台北報導〕媒體報導，有僑民指控美國密西根州僑務委員盧蔓菁（原名盧曼菁）涉霸凌、掛五星旗等爭議，盧蔓菁今天發千字聲明澄清，台灣在國際社會上面臨許多挑戰，但她從未因此退縮，以行動證明，無論國際情勢如何艱難，都堅持讓台灣的聲音被聽見。

聲明全文如下：

蔓菁在擔任僑務委員之前，早已以實際行動展現對國家的忠誠與熱愛。在我公司門口，掛著三面國旗：象徵我生活與奮鬥的美國國旗居中，代表我血脈與根源的中華民國國旗自豪地矗立在右側，而生產工廠所在地中國的國旗則位於左側。這樣的旗幟排列，表示我對美國的效忠，更彰顯了我對台灣深厚的情感與無比的驕傲。

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台灣是我成長的家園，是我心中唯一的祖國，與中國是兩個主權獨立、互不隸屬的國家。然而，對於我在公司門口懸掛中國國旗的行為，外界或許有質疑聲音，認為這影響了我對台灣的忠誠。但事實上，這純粹是出於商業策略與國際禮節的考量，並不代表我對中國的政治認同。作為企業經營者，我必須面對多元的國際市場與合作對象，懸掛中國國旗僅是基於工廠設立於中國的事實，與我的國家立場無關。這與許多跨國企業在國際場合展示多國國旗的做法一致，展現的是尊重合作夥伴的態度，而非政治立場。

多年來，我經常遇到來自中國的廠商與客戶，許多人看到門前迎風招展的中華民國國旗，心生不滿，甚至拒絕下車。但我始終堅守立場，堅定不移地以台灣為榮，寧可失去生意，也不願抹煞我的國家尊嚴與信念。對我而言，台灣主權是不可動搖的，台灣的自由與民主值得我們用行動來守護。最終，這些中國人士也只能接受現實，踏進我的公司。

作為一名台灣人，我堅守台灣的民主與主權底線，這份對台灣的忠誠與驕傲，是我不變的信念與價值。這更是所有在海外打拼的台灣人共同堅持的理念，為台灣爭取應有的尊嚴與最大福祉。關於學歷虚假之指控：蔓菁創業維艱一步一脚印；在事業上的建樹從 未亦不需以偽造學歷來取得。在個人所有申報獎項及僑務敘職的文件上皆清楚列出畢業於銘傳母校，而後在俄亥俄州立大學取得學士學位。

蔓菁亦曾多次在公開場合或演講時提到畢業於銘傳五專，那是我個人的驕傲；也常以此鼓勵年輕的一代讀書並不是唯一奮鬥向上的出路。若干社群網站學歷呈現為碩士，純屬誤植，我疏失查證之責特此向大眾道歉。我對台灣的熱愛與奉獻，從積極參與密西根領事團（ConsularCorps of Michigan）的行動中展露無遺。

自2021年經過多方努力，經領事團全體成員投票同意後卽以觀察員身份進入領事團，蔓菁便 肩負起在密西根及北美國際外交平台上為台灣發聲的重任。這項殊 榮不僅是對我個人能力的肯定，更是對台灣在國際舞台上能見度的 一大突破。領事團在全美主要城市都有此國際組織，作為首位以僑 務委員身分加入密西根領事團的台灣代表，我長期多方積極推動台 灣與各國在經濟貿易與文化上的友好交流。

台灣在國際社會上面臨許多挑戰，但我從未因此退縮。我以行動證明，無論國際情勢如何艱難，都堅持讓台灣的聲音被聽見。我積極爭取與各國合作交流的機會，為台灣拓展國際空間，努力不懈。每年領事團必須重新投票表決，目前已連續三年順利通過，這不僅是對我個人外交努力的肯定，更是對台灣形象的高度認可。

盧蔓菁對台灣的愛，體現在我對國家尊嚴的堅守，對民間外交的投入，以及對提升台灣國際地位的無悔努力。我用行動向世界證明，台灣是一個充滿活力與希望的國家，值得被尊重與支持。針對有人躲在暗處匿名爆料、毫無實證地對盧蔓菁進行抹黑與攻擊， 這種行為極其惡劣且令人不齒。以個人恩怨編造故事，隱匿身分、散布謠言，更顯示無法正大光明地面對公眾，破壞了社會的信任與 和諧。我堅守對台灣家鄉的忠誠與熱愛無庸置疑，對於這類毫無根 據的惡意中傷，除了嚴正駁斥外，已委請律師蒐證。若後續仍有散佈謠言侵害名譽分化僑界等言論，勢必採取法律行動，切勿以身試法。

盧蔓菁 01/14/2025

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