國民黨小編嗆沈伯洋忘切帳號 四叉貓爆他月薪有6萬

沈伯洋在Threads上PO出疑似藍營小編忘記切帳號的截圖。（圖翻攝自沈伯洋臉書）

2025/01/15 23:41

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近期將砲火對準民進黨立委沈伯洋和黑熊學院，沈伯洋今天（14日）在臉書發文反駁，與國民黨臉書小編隔空互槓，結果抓包小編忘記換帳號，真實身分曝光。網紅「四叉貓」劉宇緊接著爆料國民黨小編月薪，引發網友熱議。

沈伯洋今天發文痛批國民黨屢次造謠，出現一名網友在留言區嗆聲，沈伯洋發現，國民黨官方臉書粉專也留下內容8成像的留言，懷疑前面出現的網友就是國民黨臉書小編，留言洗版忘記切換帳號。

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四叉貓隨後發文說，藍委徐巧芯被求婚的那晚，忘記切帳號的國民黨小編韋淳祐有在現場，推測與徐巧芯關係不錯，應該是藍營草協聯盟出身。還有網友肉搜出韋淳祐的背景，指他畢業於中國武漢華中大學法律系，不只是徐巧芯被求婚的見證人，也是徐巧芯老公劉彥澧都更協會的常務理事，現在是藍營新媒體部主任。

此外，四叉貓也翻出國民黨人事費用支出列表，裡頭明確標註給韋淳祐薪資，每個月固定6萬元。網友紛紛留言，「難怪國民黨小編回話有夠嗆，比台大畢業的黨工許哲賓薪水還高？」、「薪水比里長高耶，難怪不選里長了」、「高於平均薪資，這個黨讚」、「真好賺，難怪整天顛倒是非」、「國民黨網軍基本價啦」、「造謠每個月領那麼多」、「忘記切換帳號會不會被扣薪水啊？」

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