國民黨團堅持刪減預算項目 除文宣費還有郭智輝、陳時中特別費

經濟部長郭智輝。（資料照）

2025/01/15 20:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院朝野黨團明天繼續協商114年中央政府總預算，而國民黨團也將進行內部討論。國民黨團的堅持一定要刪減的預算項目，除了先前揭露的各部會文宣費全數刪除，數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）、陸委會業務費刪減為1元以外，還包括刪除行政院秘書長、政務委員和發言人及經濟部長、農業部長等特別費，陸委會捐助海基會辦理兩岸仲介事務費及內政部辦理親子園遊會與警政署精進民力服勤中程計畫經費。

國民黨團總召傅崐萁指示刪減兩部份預算，全數刪除各部會文宣會的理由，是認為人民納稅錢不應拿來大內宣；還有數發部、NCC和陸委會，則是因機關功能不彰，詐騙猖獗，兩岸交流停擺，因此業務費刪減為1元。

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首長特別費部份，國民黨團提案指出，行政院秘書長龔明鑫在去年12月18日內政委員會排審行政院預算時，未經內政委員會召委同意無故離席，嚴重藐視國會，因此刪除特別費47萬。

除了行政院部分官員特別費遭全數刪除，還有經濟部長郭智輝部長特別費125萬4千元，也因國民黨團認為郭上任後諸多言行引發爭議，應全數減列；還有農業部長、次長特別費117萬9千元，也因雞蛋採購事件遭監察院糾正、不甩立院決議的公糧收購價格及班班有鮮乳政策曇花一現等。

而針對政務委員特別費26萬400元，國民黨團提案指出，政委陳時中出席活動時帶頭呼籲民眾拚大罷免，顯然不當利用職權及行政資源進行政治鬥爭，特別費應刪除。還有行政院發言人李慧芝公然造謠，指總預算需要重編卻被主計長打臉，對政府形象造成負面影響，特別費26萬400元應刪除。

陸委會部份，捐助海基會辦理兩岸仲介事務費2億5957萬元，國民黨提案理由指出，海基會多數業務已停擺，只剩下文書認證功能，兩岸目前缺乏良性互動，預算卻大幅增加7521萬5千元，顯無實益，應全數減列。

警政署「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」預算編列2218萬元， 國民黨提案指出，報載內政部發函給地方警政單，寫明由壯闊台灣、黑熊學院等團體辦理訓練課程，有圖利特定團體之嫌，應減列1000萬元。

而內政部「辦理親子園遊會」預算編列900萬元，國民黨團提案表示，內政部預計舉辦三場園遊會，平均一場耗費300萬元，因親子園遊會與全民防衛無關聯性，且有圖利黑熊學院、利用公帑豢養網軍疑慮，提案減列900萬元。

行政院發言人李慧芝。（資料照）

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