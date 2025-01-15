藍委提案砍光「性平預算」 王興煥轟：國民黨可恥無下限

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2025/01/15 20:45

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院朝野黨團今（15日）起密集協商114年度總預算，台灣基進黨主席王興煥晚間抨擊，正當台灣人為了替打工少女爭取公道，積極抵制麥當勞時，國民黨立委卻提案砍光行政院的性別平等業務1627萬元的經費，這種連性平預算都要砍的政黨是徹底不義、冷血無情的政黨。

王興煥指出，國民黨立委徐欣瑩等人在提案中指出「狼師、狼教練性騷、性侵案件頻傳，長年下來受害學生數不計其數」、「行政院總是在傷害已經發生後一次次鞠躬道歉」，以此為由認定行政院「沒有做為」因此砍光全部性平預算。

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王興煥認為，台灣多年蟬聯亞洲性別最平等國家，儘管確實還有許多進步空間，政府應繼續增強性平意識並且促使兩性地位更為平等，但「只因為性平案件數量不是零」，就認為行政院「不需要性平預算」，這究竟是懲罰行政院還是懲罰所有台灣女性？

「正因為有這些性平預算，台灣才能在進入21世紀之後達成亞洲性別平等之最，」王興煥說，現在仍有進步空間，不代表徹底不及格；若認為政府在性平方面做得還不夠，應該增加預算、有效監督執行，而不是砍預算，台灣基進堅決反對國民黨倒行逆施提案砍性平預算。

王興煥痛批，請國民黨不要一再證明自己是站在台灣人的對立面，站在台灣女性的對立面，站在性少數族群的對立面了，唯有一個徹底不義、冷血無情、可恥無下限的政黨，才會連性平預算都砍光。

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