已全力協助韓國瑜訪美慶賀團 外交部：不解朱主席說法依據為何？

外交部反駁朱立倫（見圖站立者）說，秉持坦承、透明態度與立法院協調溝通，全力協助訪團各項事宜，「實在不解朱主席的說法依據為何？」（記者廖振輝攝）

2025/01/15 18:56

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朱立倫控外交部很多「小動作」 試圖讓韓國瑜訪美無法拚外交

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院長韓國瑜週末將率團赴美參加美國新任總統川普就職典禮，國民黨主席朱立倫今（15）日在中常會指控外交部做了很多「小動作」，試圖讓韓國瑜此行無法發揮最大功能。外交部回應，外交部秉持坦承、透明態度，與立法院協調溝通，全力協助訪團各項事宜，「實在不解朱主席的說法依據為何？」

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外交部說，本次外交部奉總統賴清德核示，請立法院長韓國瑜率慶賀團赴美出席美國新任總統川普就職典禮，外交部及駐外館處以一貫積極的態度與最大的努力安排我國參加「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團的各項事宜，以期達成我跨黨派慶賀團代表我國政府及不分政黨一致展現對台美關係的重視與對美國新政府祝賀的目標。

外交部強調，在慶賀團籌組過程中，外交部均秉持坦誠、透明的態度，與立法院保持協調、溝通及討論，並說明前例與客觀條件，全力協助訪團各項事宜安排，盼確保慶賀團任務順利圓滿，實在不解朱立倫的說法依據為何？

外交部也說，誠盼切勿將外交工作做不必要的政治操作與攻擊，抹煞第一線同仁的努力。

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