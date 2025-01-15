朱立倫控外交部對韓搞「小動作」 涉外人士：外行不懂慶賀團常規

國民黨主席朱立倫15日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

2025/01/15 18:23

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德邀請立法院長韓國瑜率朝野立委代表團，赴美出席美國總統川普就職典禮，並於明天邀請行前會晤，被國民黨主席朱立倫批評是「昨天罷免你、今天喝咖啡」的兩手策略，還指外交部對韓小動作多。對此，涉外人士列舉歷屆慶賀團強調相關安排是一句標準作業流程與慣例、不分藍綠，前立法院長王金平兩次代表率團也是如此，朱立倫以此政治攻擊，更凸顯「外交外行」。

涉外人士指出，歷屆代表團出席美國總統就職都有標準作業流程辦理，朱立倫和國民黨立委李彥秀質疑外交部小動作、規格大減等政治攻擊，就是「外交外行」。我國政黨輪替後的首次美國總統小布希就職典禮，時任總統陳水扁原欲指派國民黨籍的前行政院長蕭萬長率團，因遭國民黨抵制改由立法院長王金平領軍，慶賀團當時於駐美代表處晚宴，也與美國國會議員交換意見。

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2005年小布希總統連任，陳水扁改派APEC特使、前中研院長李遠哲率團，成員僅陸委會主委吳釗燮、外交部研設會主委楊黃美幸、學者徐斯儉及羅致政，當時慶賀團拜會多位友台美國國會議員、華府智庫，討論中國即將制定的「反分裂國家法」。

馬英九總統任內的歐巴馬總統2次就職典禮均由王金平領軍，2009年只邀3位國民黨籍縣市長隨團，刻意跳過民進黨籍縣市長，經民進黨抗議後，才敲定團員包括4位跨黨派立委及台北市長郝龍斌、桃園縣長朱立倫、台南市長許添財，王金平則表明，此行未安排會見美國官方。2013年馬政府再次未詢問民進黨，逕自指派民進黨立委陳唐山、李應元隨團，最終團員為國民黨副主席蔣孝嚴，以及4位跨黨派立委，參訪國會山莊並拜會美國國會議員。

2017年美國總統川普就職典禮，蔡英文總統指派前行政院長游錫堃率團，成員包括6位跨黨派立委，以及台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮委童振源，會見多位友台美國國會議員，並參訪華府智庫。2021年的拜登總統就職典禮，受Covid-19疫情影響，未由台灣指派慶賀團，改以駐美代表蕭美琴受邀出席。涉外人士指出，但這也是台美斷交以來，首度獲得「外交使節團」的正式邀請，規格創史上新高，徹底打臉在野黨「門都沒有」的唱衰。

該人士強調，歷屆美國總統就職慶賀團，並無藍營刻意宣稱立法院長率團之慣例，規模為5人至十餘人；此行原定5名立委隨團，因立法院國民黨團要求增加名額，而擴增至8名立委；規格並未縮水，且對照以往之行程，均能與美國國會議員會面、進行僑胞互動。

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