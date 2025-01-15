力挺邱議瑩選高雄市長？ 蘇貞昌：城市交給她會非常漂亮

邱議瑩（右2）《生命的溫暖戰歌》新書發表會，會中天下文化總編輯吳佩穎（左1）、前行政院長蘇貞昌（左2）、前行政院長陳建仁（左3）、副總統蕭美琴（右3）與邱議瑩丈夫李永得（右1）一同為新書站台。（記者王藝菘攝）

2025/01/15 19:05

〔記者陳政宇／台北報導〕有志角逐2026高雄市長的民進黨立委邱議瑩，今（15日）舉行「生命的溫暖戰歌」全新增訂版新書分享會，副總統蕭美琴盛讚，邱以專業催生「再生醫療法」，稱為「生命的溫暖戰士」也不為過。前行政院長蘇貞昌更力挺說，何止是一部法律，交給邱議瑩一座城市，都能讓它非常漂亮，可給邱更大的舞台與空間。

邱議瑩今舉行「生命的溫暖戰歌」新書分享會，蕭美琴、前副總統陳建仁、蘇貞昌、行政院政務委員陳時中、前衛福部長薛瑞元、前經濟部長王美花等人受邀出席，十餘位民進黨立委也到場相挺，氣氛溫馨熱烈。邱的丈夫、中央通訊社董事長李永得更準備驚喜，上台親自獻花給太太。

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蕭美琴分享，她與邱不僅同歲、也是同年進入立法院，一起在政壇成長、有起有落，相互扶持；邱發現罹癌時，大家都很震驚，且即將選舉、結婚不久，剛到高雄美濃和旗山經營，自己當時化為邱議瑩的分身，背著背帶跟李永得一起掃街，還好李有跟太太報備。

蕭指出，邱議瑩不只對李永得撒嬌時溫柔，對好朋友或支持者也很體貼，且特別理解罹癌的無助與徬徨，並以其專業催生「再生醫療法」，尋求更多可以展現生命力量的機會，稱她為生命的溫暖戰士也不為過，自己身為好友也與有榮焉。

與邱家做為世交的蘇貞昌透露，很多人看邱議瑩是立委、漂亮寶貝，而自己看邱是站在門口拉著裙子、擦著鼻涕的8歲小女孩；許多人看到邱議瑩在立法院裡大展神威、光鮮亮麗，但不知道到的是，邱曾在手術後挨家挨戶拜票，才能進入國會。而邱議瑩一家兩代有許多故事，這些故事正是台灣從威權走向民主社會。

蘇貞昌說，許多人碰到癌症只有徬徨，但邱議瑩卻勇敢面對，並把一切化為「再生醫療法」，讓所有需要的病患都能得到照顧、讓台灣醫療向上提升；以邱議瑩的特質與力量，何止是一部法律，交給邱一座城市，都可以讓它非常漂亮，可以給她更大的舞台與空間，一定可以做得更好，也恭喜邱前途遠大。

陳建仁則回顧，他2020年卸任副總統後回到中研院，邱議瑩曾赴中研院拜會，表達要推動「再生醫療法」，自己後來擔任行政院長期間更是責無旁貸，本想做為閣揆的畢業成績單，結果很失望，一直到去年六月才通過；邱在這過程扮演重要角色，很有耐心及智慧，更重要是的是能感動別人。

邱議瑩《生命的溫暖戰歌》新書發表會，前行政院長蘇貞昌致詞。（記者王藝菘攝）

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